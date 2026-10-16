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Galicia

Lanzan petardos y amenazan con un palo a los acampados por la vivienda en Vigo

Efe
16/10/2026 12:32
Acampada en Vigo
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EFE
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El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado este viernes que, en las últimas, se han producido "dos actos de acoso" hacia el grupo de personas que están acampadas en la Alameda de Vigo, y ha exigido "respeto" hacia este grupo, cuya conducta es "pacífica e irreprochable", al tiempo que ha advertido de que la Policía actuará en caso de que se repitan esos actos.

En declaraciones remitadas a los medios, Losada ha explicado que, sobre las 5.00 horas de la pasada madrugada, dos hombres y una mujer han arrojado petardos hacia los acampados, y que sobre las 7.00 horas un hombre "los amenazó a gritos blandiendo un palo". "En días pasados hubo otros dos incidentes parecidos", ha señalado.

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"Quiero recalcar que en el tiempo que llevamos de acampadas por la vivienda, primero en Pontevedra y luego en Vigo, no he recibido ningún parte policial sobre comportamientos inapropiados de los acampados, por lo que su conducta es, en lo que a mí respecta, absolutamente pacífica e irreprochable", ha subrayado el subdelegado.

Al respecto, ha apuntado que las personas acampadas "están ejerciendo su derecho de reunión y reivindicando un derecho previsto en la Constitución". Asimismo, ha confirmado que han cumplido con el requisito de comunicación previa a la Subdelegación del Gobierno.

Por ello, ha exigido "respeto" hacia estas personas y ha advertido de que si alguna persona "se acerca para molestar, hostigar o con ánimo de agredir" y es identificada por la Policía Nacional, "se actuará sin titubeos", bien en el ámbito de la sanción administrativa o en el ámbito penal, "en función de la gravedad de los hechos".

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