La Xunta rebaja tramos del IRPF ante la inflación y el impuesto en trámites notariales al comprar vivienda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos EFE

Las cuentas de la Xunta para el año que viene incorporan nuevas rebajas de impuestos a través de la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas), entre ellas una rebaja de los primeros cuatro tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), para paliar el efecto de la inflación.

También incluye el presupuesto una reducción del tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) para los trámites notariales, que pasa del 1,5% al 1,2%, siempre que se trate de la primera vivienda; y el Gobierno gallego aprueba una deducción del 100% para las operaciones formalizadas de vivienda protegida.

Los presupuestos, que han sido aprobado este viernes en un Consello extraordinario de la Xunta, al igual que la ley de acompañamiento, se elevan para 2027 hasta los 15.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a los que están en vigor.

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En materia fiscal, en el caso de la bajada de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, será de 0,25 puntos, y es, según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la quinta que acomete el Gobierno gallego en 12 años. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para "que se note desde la próxima declaración".

"Rebajamos 0,25 puntos los cuatro primeros tramos del IRPF hasta los contribuyentes que declaran 60.000 euros para tener una tarifa competitiva situándonos por debajo de la media", ha llamado la atención.

Así las cosas, el tipo del primer tramo baja del 9% al 8,75%, el del segundo pasa de 11,65% a 11,4%, el tercero de 14,9% a 14,65% y el cuarto de 18,4% a 18,15%.

En cuanto a los incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, que habían sido anunciadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, finalmente el Ejecutivo actúa sobre el IAJD, que bajará tres décimas el tipo general, del 1,5% al 1,2%, para todas las operaciones que estén gravadas por este tributo.

"Si las transmisiones afectan a una vivienda protegida, el impuesto se reduce a cero", ha resaltado el titular de la Xunta. Por su parte, el conselleiro de Facenda ha explicado que la rebaja "debe trasladarse al precio de la vivienda" y ha apuntado a una disposición normativa y a las comprobaciones por parte de la administración como forma de garantizar que se produzca esta repercusión.

Del mismo modo, Alfonso Rueda subrayó que la intención es "contener en la medida de lo posible" la subida de precios en el ámbito de la vivienda.

Por último, habrá una rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, ya bonificado actualmente, al 99%, con el objetivo de facilitar el relevo generacional a empresas familiares.

"Hasta ahora (...) solo podían beneficiarse familiares que heredasen la empresa con relación de consanguineidad. Ahora ampliamos a familiares hasta tercer grado de afinidad", ha expuesto Alfonso Rueda. Y ha agregado que también se aplicará a trabajadores de empresa que lleven 10 años o 5 en la directiva de la empresa.

La ley de acompañamiento a las cuentas públicas gallegas incorporará otras cuestiones como nuevos cambios en la normativa que afecta al sector eólico -facilita las repotenciaciones- y el nuevo plan de normalización lingüística, acordado entre PPdeG y PSdeG.

Un acuerdo al que la presentación de Corgos este viernes ante los medios de comunicación, que también incluye referencias al Xacobeo 2027, se refiere como "un gran acuerdo social y político".