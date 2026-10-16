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Galicia

El programa 'Reencontros con Galicia' reúne a más de 200 mayores residentes en el exterior

Efe
16/10/2026 17:45
El conselleiro de Emigración, José González (i), y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (d), reciben a las personas participantes en la edición de este año del programa autonómico 'Reencontros con Galicia' en la Plaza de la Quintana de Santiago de Compostela
El conselleiro de Emigración, José González (i), y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (d), reciben a los participantes en la edición 2026
EFE/Xoán Rey
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La Xunta de Galicia ha destacado la buena acogida del programa 'Reencontros con Galicia', que ha permitido este año a más de 200 gallegos mayores de 65 años residentes en el exterior regresar a la comunidad para reencontrarse con sus raíces y sus familias.

Los participantes, nacidos en Galicia y procedentes de países como Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba y Perú, se alojan en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón, en el municipio pontevedrés de Nigrán, y en O Carballiño, en Ourense.

La estancia, que comenzó el pasado 7 de octubre, finaliza este sábado 17, aunque algunos prolongarán su visita para pasar más tiempo con sus familiares.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha recibido este viernes en Santiago de Compostela a los participantes en esta edición.

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Durante el encuentro, González ha puesto en valor la trayectoria y la buena acogida de esta iniciativa, que se organiza anualmente en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade.

El programa incluye actividades de ocio y visitas culturales a diferentes localidades gallegas, con el objetivo de facilitar el contacto de los emigrantes con la Galicia actual y favorecer su reconexión con el patrimonio cultural y natural de su tierra de origen.

El conselleiro ha subrayado la importancia "de mantener los vínculos con la colectividad gallega en el exterior" y ha reconocido su contribución al desarrollo de Galicia, tanto de quienes permanecieron en la comunidad como de quienes emigraron en busca de nuevas oportunidades y difundieron la cultura gallega por el mundo.

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Asimismo, ha destacado "el papel de las personas mayores" en la transmisión de la identidad y las tradiciones gallegas a las generaciones nacidas fuera de la comunidad.

González ha recordado que algunos participantes no visitaban Galicia desde hacía más de 75 años, una circunstancia que refleja la dimensión emocional de estos reencuentros.

'Reencontros con Galicia' busca facilitar el regreso temporal de los emigrantes a su tierra, propiciar el reencuentro con familiares a los que algunos no han visto durante décadas y permitirles conocer de primera mano la evolución de la Galicia actual. 

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