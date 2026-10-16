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Galicia

El litoral de A Coruña permanecerá en aviso amarillo por viento este fin de semana

Europa Press
16/10/2026 17:54
La lluvia y el fuerte viento pusieron en apuros a más de uno en la ciudad
Una imagen referencial del fuerte viento en A Coruña
Javier Alborés
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El litoral de la provincia de A Coruña permanecerá este fin de semana en aviso amarillo por viento, con ráfagas que podrán superar los 80 kilómetros por hora.

Según la información de MeteoGalicia, el aviso por viento en el mar comenzará a las 00.00 horas de este sábado y se prolongará durante todo el fin de semana.

Resto de la Comunidad

En cuanto al resto de Galicia, durante el sábado la Comunidad quedará en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones, aunque con el frente marchando por el este y con circulación del viento del noreste muy marcada.

Con esto se espera una jornada con cielos más cubiertos en las provincias de Lugo y Ourense, con lluvias ocasionalmente de carácter tormentoso y cielos más abiertos en el litoral atlántico.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas descenderán de forma moderada a notable. Los vientos soplarán del noreste moderados, excepto en la costa.

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