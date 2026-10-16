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Galicia

Detenido por robar a su excompañero de piso en Lugo figuras de Caballeros del Zodiaco valoradas en 14.000 euros

Efe
16/10/2026 13:23
Caballeros del Zodiaco
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La Policía Nacional ha detenido a un individuo por robar a su antiguo compañero de piso un total de 164 figuras de Caballeros del Zodiaco valoradas en 14.000 euros. Los efectos han sido recuperados y devueltos a su dueño.

En un comunicado, la Policía explica que las figuras de coleccionismo de esta conocida serie de anime fueron sustraídas de un trastero de la ciudad. El detenido, que se enfrenta a un presunto delito de hurto, vendió el lote, junto con otros efectos sustraídos, a una tienda de segunda mano.

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La actuación policial se inició tras avisar el dueño de la colección que había encontrado los artículos puestos a la venta en un establecimiento de segunda mano de la ciudad.

Las investigadores comprobaron las operaciones de venta y procedieron a la intervención de los efectos, que fueron retirados de la comercialización, y se procedió a la detención del presunto autor.

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