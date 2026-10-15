Rueda pone en valor el talento femenino gallego, que contribuye a una "Galicia más dinámica y competitiva"

Alfonso Rueda, durante una rueda de prensa EFE /Lavandeira Jr

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor el talento femenino como valor a la hora de promover una Galicia más competitiva y la apuesta por combinar tradición y vanguardia en la Comunidad.

Durante su intervención en la XI edición de los Premios Executivas de Galicia, en el que ha estado acompañado de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el titular del Ejecutivo gallego ha agradecido su papel como aliada en el avance hacia una Galicia más igualitaria.

En este sentido, Rueda ha señalado que estos premios reconocen el talento y la trayectoria profesional de diversas mujeres que también son ejemplo de la Galicia Calidade que identifica a la comunidad en el mundo.

En esta ocasión, las primarias son Yanina Hallak, Begoña Vila y la Asociación Mulleres Salgadas.

El presidente ha destacado que el talento, la ambición empresarial y la estabilidad son las características de la comunidad gallega, que la hacen dinámica y competitiva.

Gadis aborda el emprendimiento femenino en el rural: “Sus productos son un factor diferencial” Más información

Además, ha resaltado la apuesta de Galicia por compaginar tradición y vanguardia, preservando y modernizando oficios tradicionales, como los vinculados al mar, a la vez que se aprovechan las oportunidades de sectores estratégicos como el aeroespacial.

De este modo, la Xunta ha recordado que tiene en marcha la Estrategia de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, que tiene previsto movilizar 900 millones en este ámbito.

También durante el acto, Rueda ha destacado que, aunque se ha avanzado mucho en la igualdad de género en los últimos años en Galicia, es necesario seguir trabajando, también en favor del progreso social y económico de la comunidad.

Con el objetivo de promover la incorporación de las mujeres en sectores masculinizados, el Gobierno gallego tiene en marcha diversos programas y estrategias para promover la contratación de mujeres en estos sectores, visibilizar el talento femenino y, al mismo tiempo, favorecer el o avance económico de Galicia.

Como ejemplo, la Xunta ha recordado la aprobación, en el Consello de esta semana, de los textos de los Estatutos para las mujeres del mar y del rural.