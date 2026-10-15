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Galicia

Galicia reduce la incidencia de la gripe y los ingresos por covid

La tasa hospitalizados por coronavirus descendió de 6,8 a 5,3 ingresos por 100.000 habitantes, aunque la positividad subió ligeramente, del 19% al 20,4%

Ep
15/10/2026 14:07
Vacunación contra el covid y la gripe en A Coruña
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El último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, publicado este jueves, sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas recoge una tendencia decreciente de la incidencia de la gripe en Galicia, con un descenso también en la dispensación de antigripales.

El documento, que recoge datos de la semana que finalizó el 11 de octubre, señala que la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias gallegas bajó un 10,6%, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 18%.

Asimismo, la tasa de consultas por gripe disminuyó un 19% respecto a la semana anterior, quedándose en 11,9 consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, el descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad con excepción del de 60 a 79 años, en el que permaneció estable, y el de 80 y más años, en el que aumentó un 18,6%. Las mayores tasas, apuntan, se siguen observando en niños de 0 a 4 años.

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En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas. Respecto a la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 22,3%, pasando de 35,6 a 27,7 consultas por cada 100.000 habitantes.

Este descenso se observó en todos los grupos de edad, siendo más acusado en los grupo de 0 a 4 años y de 5 a 19 años. El grupo que presentó la mayor tasa fue el de 80 y más años, con 44,4 consultas por 100.000 habitantes.

Por área sanitaria, la tasa de consultas descendió en todas ellas. El área con la mayor tasa fue la de Ourense, con 46,2 consultas por 100.000 habitantes.

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Por otra parte, el número de ingresos por gripe notificados es de 53 personas (el virus tipo A sigue siendo el predominante). En la semana 41 la tasa de ingresos fue de 0,8 ingresos por 100.000 habitantes, similar a la de la semana anterior y prácticamente estable en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 0 a cuatro años en el que la tasa se duplicó.

El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años, con 4,1 ingresos por 100.000 habitantes y el área con mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, con 1,8 ingresos por 100.000 habitantes.

Por su parte, la tasa de ingresos de Covid descendió de 6,8 a 5,3 ingresos por 100.000 habitantes. Este descenso se observó en todos los grupos de edad excepto en el de 0 a 4 años, en el que permaneció estable. El grupo de edad que presentó la mayor tasa de ingresos fue el de las personas mayores de 80 años con 30,6 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos solo aumentó en el área de Ferrol. El área con la tasa más elevada fue la de Ourense con 8,5 ingresos por 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la Covid, esta fue del 20,4%, lo que supone un aumento respecto a la semana anterior (19%).

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