El 94,28% de los universitarios gallegos logra plaza en sus tres primeras opciones

Jóvenes a principio de este curso en la universidad Quintana

El Sistema Universitario de Galicia (SUG) ha alcanzado una cifra total de 12.035 alumnos matriculados en sus distintas titulaciones de grado, de los cuales un 94,28% ha logrado plaza en una de sus tres primeras opciones. Según los datos recopilados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), un total de 8.605 estudiantes lograron acceder a la titulación marcada como su primera opción, mientras que 1.890 alumnos se matricularon en segunda y 852 lo hicieron en tercera.

En la distribución por instituciones, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) encabeza el volumen de alumnado con 4.785 estudiantes matriculados. La institución compostelana ha logrado que el 96,18% de sus matriculados acceda entre sus tres primeras opciones --con 3.614 alumnos en primera preferencia--, repartidos entre los 3.868 estudiantes del campus de Santiago de Compostela y los 917 del campus de Lugo.

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Por su parte, la Universidade de Vigo (UVigo) registra un total de 3.850 matriculados, con 2.537 estudiantes en primera opción y un 92,08% en sus tres prioridades principales. La UVigo distribuye a su alumnado entre el campus de Vigo, que suma 2.000 matriculados, el campus de Ourense con 1.039 y el campus de Pontevedra con 811.

Asimismo, la Universidade da Coruña (UDC) reúne a 3.400 alumnos matriculados, alcanzando un 94,12% de asignación en las tres primeras opciones y 2.454 en primera opción, divididos entre los 2.753 matriculados en el campus de A Coruña y los 647 del campus de Ferrol.

Datos por grados

Más en detalle, los grados sanitarios y de ciencias de la salud concentran una parte muy significativa de la demanda. El Grado en Medicina en la USC en Santiago destaca al alcanzar 411 matriculados, habiendo ingresado 410 de ellos en primera opción.

A estos datos se añaden los 195 matriculados en Farmacia en Santiago, los 164 en Psicoloxía y los 115 en Veterinaria en el campus de Lugo. Por su parte, la titulación de Enfermaría presenta cifras destacadas y distribuidas entre múltiples sedes, encabezada por Santiago con 155 matriculados, seguida por Vigo con 136 estudiantes acumulados entre sus dos vías de acceso, Lugo con 79, A Coruña con 71, Ferrol con 70, Ourense con 59 y Pontevedra con 56.

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En el área técnica e informática, Enxeñaría Informática registra la mayor cifra en A Coruña con 261 matriculados, además de Ourense con 136 y Santiago con 107. Destacan también los 136 alumnos de Estudos de Arquitectura en A Coruña, junto a las ingenierías del campus de Vigo, encabezadas por Tecnoloxías de Telecomunicación (114 estudiantes) y Enxeñaría Mecánica (109).

En ciencias sociales y jurídicas, Administración e Dirección de Empresas (ADE) reúne las mayores cifras con 214 matriculados en Santiago, 210 en Vigo, 183 en A Coruña y 91 en Ourense. Le siguen el Grado en Dereito en Santiago (188) y A Coruña (128), así como los grados de magisterio, liderados por Educación Primaria en Santiago (140) y A Coruña (128), y Educación Infantil en A Coruña (131) y Lugo (85).