Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Un chip convierte a la velutina en espía para localizar y retirar sus nidos

Paula Fernández
14/10/2026 12:30
Una tecnología pionera basada en radiotelemetría ha abierto una puerta de esperanza para los apicultores asediados por la velutina, convertida en una "espía"
Una tecnología pionera basada en radiotelemetría ha abierto una puerta de esperanza para los apicultores asediados por la velutina, convertida en una "espía"
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una tecnología pionera basada en radiotelemetría ha abierto una puerta de esperanza para los apicultores asediados por la avispa velutina, convertida en una "espía" gracias a un chip que permite seguirla hasta el nido y eliminarlo.

Se llama Vespa Finder, está desarrollada por la empresa neerlandesa Robor Nature y ha entrado en España a través de Galicia, la comunidad autónoma más afectada por esta especie invasora de origen asiático que caza abejas y otros insectos y amenaza la producción de miel.

La nueva tecnología promete revolucionar la lucha contra las velutinas frente a los métodos utilizados hasta ahora porque va al origen: eliminar los nidos.

Abel Kavanagh, representante de la empresa neerlandesa Robor Nature en España, sostiene un nido de velutina
Abel Kavanagh, representante de la empresa neerlandesa Robor Nature en España, sostiene un nido de velutina
EFE

"Es otro mundo. El trampeo y las arpas son muy paliativos. No vas a la raíz del problema", asegura a EFE Abel Kavanagh, representante de Robor Nature en España.

Kavanagh vive en Fornelos de Montes (Pontevedra), en plena Serra do Suído, y el año pasado tuvo que echarle una mano a su mujer apicultora. Vio el enorme problema que suponía la velutina y empezó a buscar soluciones.

Así llegó a la Vespa Finder, una tecnología lanzada el año pasado y que ha traído a España. Los vídeos que cuelga en su perfil de Instagram (@localizacion_nidos_velutina) han despertado mucho interés en Galicia pero también en Asturias, País Vasco o Andalucía, afirma.

El sistema se basa en la radiotelemetría: se capta a la velutina con un atrayente, se le coloca un transmisor y, tras liberarla, es posible seguirla hasta el nido a través de la señal que envía el transmisor y las predicciones de una aplicación móvil con base en vuelos previos.

"Es como un troyano, una espía que vamos a seguir y va a delatar dónde está el nido con su reina", explica Kavanagh, que insiste en que aniquilar a la reina supone cortar el ciclo.

Cada nido de velutina elimina 11 kilos de insectos por año, de los cuales el 35 % son abejas, y cada nido no tratado supone cuatro futuros nidos el año siguiente.

La Vespa Finder ha probado ser "totalmente aplicable" en Galicia pese a su orografía irregular y su vegetación, defiende Kavanagh, quien ha logrado localizar 50 nidos en el valle donde vive con este sistema.

Nidos de avispa velutina retirados este año

Las especies invasoras como las velutinas proliferan sin un invierno duro que acabe con ellas

Más información

Apicultores gallegos ya están comprobando sus beneficios, la primera de ellas Melissa Terán, la mujer de Kavanagh.

"Hemos logrado controlar que la población de velutinas no se expandiera tanto", señala Terán, una de las dos socias de Meleiras do Suído, que augura que los resultados se notarán incluso más al principio de la próxima campaña.

Esta pequeña empresa apícola nació en 2022, cuando la velutina ya estaba en Galicia, y ha visto cómo el fenómeno "se ha ido intensificando" con los años.

La radiotelemetría "puede funcionar muy bien" contra la velutina, pero Terán pide inversión institucional en esta tecnología -cuesta entre 600 y 2.400 euros el kit- para que el peso no recaiga sobre los apicultores.

Por ahora no ha habido contactos con las administraciones, según Kavanagh, pero cree que sería beneficioso incluir la Vespa Finder en sus estrategias contra la velutina.

"No es el pequeño apicultor quien puede invertir en tanta tecnología. Yo creo que tienen los recursos humanos y económicos para invertir y probar esa tecnología", dice.

Una oportunidad para acercarla a las administraciones será el Congreso sobre la Vespa velutina que acoge Chantada (Lugo) el 24 de octubre, donde habrá personal de Seaga, la empresa pública que se encarga de la retirada de nidos en Galicia.

Robor Nature ya trabaja directamente con gabinetes ministeriales en países como Nueva Zelanda o Inglaterra, pero pese a su efectividad, Kavanagh cree que no logrará erradicar la velutina de lugares donde ya está muy extendida, como es el caso de Galicia.

Según su experiencia, hay unos 35 nidos por kilómetro cuadrado. "Imagínate en toda Galicia cuántos hay", lamenta. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jose Manuel Lage Tuñas . Lage Tuñas hace declaraciones sobre los presupuestos

Lage Tuñas contradice al Adif sobre la gestión del parking de la intermodal: "O Concello non renunciou a nada"
Dani Sánchez
Mercancía descargada en el puerto de A Coruña

La nave taller de la Autoridad Portuaria de A Coruña se somete a una reforma
Redacción
Belén do Campo, durante su visita al Raquel Camacho, donde se llevó a cabo la vacunación escolar contra la gripe

Los niños del Raquel Camacho de A Coruña y el Vales Villamarín de Betanzos ya se vacunan contra la gripe en sus colegios
Esther Durán
Un Trenhotel de Renfe, a su paso por As Xubias

El Gobierno de Inés Rey espera el apoyo del BNG al plan de As Xubias
Abel Peña