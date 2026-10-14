Rueda acusa al Gobierno de usar la vivienda electoralmente: “La gente no es tonta”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita las obras de vivienda de promoción pública de la Xunta en Navia. EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado este miércoles en Baiona (Pontevedra) al Gobierno central de estar utilizando electoralmente el tema de la vivienda y ha asegurado que "la gente no es tonta" y sabe "quién hizo algo y quién no hizo nada".

Cuestionado por las protestas en Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra y otras ciudades gallegas, Rueda ha afirmado estar seguro de que "hay gente en esas acampadas que va de buena fe, con una reivindicación que, por supuesto, hay que respetar", pero ha apuntado que también "hay un intento clarísimo por parte del Gobierno de utilizarlas electoralmente, sin ninguna duda".

Además, "seguramente haya gente en esas acampadas, no todas ni mucho menos, que vayan también con esa intención", ha comentado Rueda.

El presidente de la Xunta, del PPdeG, ha pedido a los ciudadanos "examinar lo que pasó durante los últimos ocho años de Gobierno socialista".

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En su opinión, durante los ocho años al frente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez "no hizo absolutamente nada por la vivienda, no le preocupó en absoluto".

Sánchez "tuvo el Ministerio de Vivienda absolutamente inoperativo, que siempre decía que toda la vivienda es cosa de las comunidades autónomas”, ha dicho Rueda.

El líder del PP gallego ha señalado que acepta esa máxima, y ha puntualizado: "aquí estamos actuando en serio, promoviendo vivienda, 4.000 viviendas, poniendo suelo para que se pueda desarrollar vivienda protegida, y un Gobierno que no hizo nada intenta ahora que el tema de la vivienda sea algo que le favorezca".

En todo caso, según Rueda, es un intento condenado al fracaso porque "la gente no es tonta, sabe lo que pasó durante estos años y en vivienda sabe quién hizo algo y quién no hizo nada".

Rueda también ha afirmado que la gente tiene ganas de elecciones y que sus sensaciones son que "la gente no aguanta más este gobierno absolutamente paralizado".

Según Rueda, "cada día conocemos un escándalo nuevo y una medida absolutamente electoralista, rozando muchas veces el ordenamiento jurídico y un gobierno en funciones que decidió tirar para adelante".

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El PP llevaba mucho tiempo pidiendo que se diera voz a los electores y hoy percibe que la ciudadanía está deseando votar, por lo que "espero que Galicia sea el motor del cambio que venga en España el 29 de noviembre”, ha concluido Rueda.

Visita las viviendas en Navia: "Dato mata relato"

Tras esas declaraciones en Baiona, el presidente de la Xunta se ha desplazado a Vigo para visitar las viviendas de promoción pública que la Administración gallega está construyendo en Navia, donde ha destacado su estrategia autonómica ante un grupo de empresarios del sector de la construcción.

Así, ha afirmado que "dato mata a relato" y ha abogado por resolver el problema de la vivienda edificando con garantías y seguridad jurídica.

"Podíamos seguir discutiendo, podíamos seguir teorizando, podíamos seguir improvisando contra reloj, o podemos hacer lo que estamos haciendo", ha dicho Rueda, y ha señalado que la Xunta se dedica a "construir viviendas y facilitar que otros las puedan construir, y no hay más secreto".

El dirigente ha subrayado la estrecha colaboración público-privada alcanzada a través del pacto por la vivienda y ha garantizado que la Xunta cumplirá sus compromisos de inversión.

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En este sentido, ha anunciado la inclusión en los próximos presupuestos autonómicos de partidas específicas como 96 millones de euros previstos para Vigo.

El titular del Ejecutivo gallego ha reafirmado el proyecto de poner en marcha más de 4.000 viviendas públicas en la comunidad, de las que cerca de un millar se ubican en Vigo.

A pesar de ser "exigente con los plazos" debido a la urgencia de las familias por acceder a un hogar, Rueda ha defendido que el ritmo de ejecución no puede comprometer la calidad de los inmuebles.