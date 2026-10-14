Medio Rural amplía la época de alto riesgo de incendios hasta el 31 de este mes

Incendio forestal en septiembre en Calvos de Randín EFE

Medio Rural publica este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales hasta el 31 de este mes, debido a las actuales condiciones meteorológicas, con el calor todavía presente.

Así, el operativo seguirá en guardia, indica un comunicado enviado por la Xunta.

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El Gobierno gallego recuerda en la nota que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego.

También se puede descargar 'ALume', una aplicación para comunicar incidencias de estas características, y existe un teléfono anónimo en el que es posible denunciar actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha y es el 900815085.