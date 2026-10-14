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Galicia

A Igrexa estuda transformar inmobles da súa propiedade en vivendas

A iniciativa aspira a ofrecer respostas concretas a un dos principais desafíos sociais da comunidade

Europa Press
14/10/2026 23:57
Representantes da Igrexa, Cáritas e os arquitectos, onte en Santiago
Representantes da Igrexa, Cáritas e os arquitectos, onte en Santiago
Cáritas
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O Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asinaron onte un acordo para desenvolver un programa conxunto destinado a identificar, rehabilitar e pór en uso inmobles de titularidade eclesiástica susceptibles de converterse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade.

O acordo, subscrito polo arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; a directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía; e o decano do COAG, Luciano G. Alfaya, establece un marco estable de cooperación para mobilizar patrimonio residencial da Igrexa e polo ao servizo de proxectos de vivenda de emerxencia, aloxamento temporal e inclusión social.

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A iniciativa, tal e como sinalaron as entidades impulsoras nun comunicado, aspira a ofrecer respostas concretas a un dos principais desafíos sociais de Galicia, o acceso a unha vivenda digna. Para iso, as tres entidades combinarán a función social do patrimonio eclesiástico, a experiencia de acompañamento de Cáritas e o coñecemento técnico dos profesionais da arquitectura.

Así as cousas, o convenio permitirá analizar o potencial das aproximadamente 800 casas reitorais existentes no territorio da Arquidiocese de Santiago, unha parte significativa das preto de 4.000 que existen en Galicia, co obxectivo de identificar aqueles inmobles que, polas súas características e localización, poidan ser rehabilitados e destinados a programas residenciais de carácter social.

No acordo asinado tamén están representados o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e Cáritas

Durante o acto de firma, o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, destacou que a iniciativa constitúe unha forma de pór o patrimonio da Igrexa ao servizo das persoas que atravesan situacións de dificultade.

“A Igrexa quere pór os seus recursos ao servizo das persoas e familias que máis o necesitan. Este convenio permítenos dar unha nova vida a inmobles que forman parte do noso patrimonio para convertelos en espazos de acollida, esperanza e acompañamento. Trátase dunha forma concreta de responder a necesidades reais e de contribuír a que máis persoas poidan recuperar estabilidade e dignidade a través dun fogar”, indicou.

Proceso de inclusión

Pola súa banda, Pilar Farjas subliñou a importancia que ten a vivenda para calquera proceso de inclusión social. “O acceso a unha vivenda digna é unha clave para calquera proceso de inclusión social. Grazas a esta alianza sentan as bases para ampliar recursos e ofrecer novas oportunidades a persoas e familias con dificultades para acceder a unha vivenda. Contar con máis espazos de aloxamento significa reforzar a nosa capacidade de acompañamento e resposta ante situacións de vulnerabilidade”, manifestou.

Do mesmo xeito, Luciano G. Alfaya puxo en valor a dimensión social da arquitectura como ferramenta de transformación. “Hai dúas cousas fundamentais, contribuír en todos os niveis que podamos a un problema da vivenda en xeral, e este é un mecanismo máis no que o Colexio participa desde unha visión técnica, dunha visión do coñecemento e da experiencia. E, neste caso, a maiores, a posta en valor do patrimonio, a recuperación do territorio rural”, apuntou.

O convenio permitirá analizar o potencial dunhas 800 casas reitorais da Arquidiócese de Santiago

Entre as primeiras actuacións previstas figura a elaboración dun Plan Director de Vivenda Social en Patrimonio Eclesiástico da Arquidiocese de Santiago, que permitirá actualizar o inventario de casas reitorais realizado conxuntamente pola Xunta de Galicia e o COAG entre os anos 1991 e 1993. As tres entidades colaborarán ademais na captación de financiamento que permita facer viables as actuacións de rehabilitación e posta en uso dos inmobles seleccionados.

A iniciativa apóiase na experiencia acumulada por Cáritas na xestión de recursos de aloxamento para persoas en situación de vulnerabilidade. Actualmente, a entidade dispón dunha rede formada por 40 vivendas destinadas a fins sociais, con aproximadamente 240 prazas de aloxamento en Galicia.

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