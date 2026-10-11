La innovación en Sogama llega también al programa de visitas a sus instalaciones

Visita a las instalaciones de Sogama El Ideal Gallego

La eficiencia en el servicio de gestión y tratamiento de residuos prestado por Sogama llega también al programa de visitas a sus instalaciones con la pretensión de hacerlo más ágil y rápido al reducir la carga administrativa. De esta forma, se elimina el intercambio de llamadas y correos electrónicos para la reserva de fechas, las confirmaciones de las mismas, la aportación de los listados de visitantes o la acreditación del compromiso vinculado al cumplimiento de normas de seguridad, entre otros trámites.

A través de unos sencillos pasos, que se materializan en unos pocos clicks, la persona responsable del grupo que está interesado en visitar Sogama ya puede bloquear la fecha y la hora que estén disponibles en el calendario que mejor encaje en su agenda.

Además, también dejar constancia de cuáles son los pormenores y las características del colectivo al que representa: cuál es la media de edad, el número de integrantes, cuál es su nivel educativo, la localidad de procedencia, los intereses, etc. Además, de esta manera, la persona interesada también puede informarse acerca del reglamento de prevención y seguridad que rige en un complejo industrial con actividad permanente durante las 24 horas del día, con constante circulación de tráfico, labores de mantenimiento y carga y descarga de mercancías.

Itinerario adaptado

Escolares con máquinas Arcade El Ideal Gallego

El programa se encuentra abierto a visitantes con múltiples perfiles e inquietudes. Dispone para ello de un equipo educativo especializado que adapta las explicaciones y el itinerario a las particularidades que presenta cada grupo. Desde los 9 hasta los 18 años, y debido a estrictas razones de seguridad, el recorrido se efectúa a través de realidad virtual, para lo cual los visitantes son equipados con gafas 360º. A partir de los 18 años, esta parte de la visita se complementa con otro itinerario guiado a pie que permite ver y comprobar in situ todo el proceso de tratamiento de residuos y operativa.

Bajo el lema “Una experiencia, muchos aprendizajes”, Sogama quiere que el programa de visitas se traduzca en una experiencia satisfactoria desde el propio momento de la reserva hasta que la visita se materializa, mostrando, con absoluta transparencia, el trabajo que la compañía desarrolla a través de una infraestructura industrial conformada por 37 plantas de transferencia, cuatro plantas de compostaje, un complejo medioambiental y un vertedero controlado de apoyo para los rechazos, y que da servicio a un total de 304 ayuntamientos y a aproximadamente 2,3 millones de habitantes.

Más de 91.000 visitantes

A día de hoy, más de 91.000 personas han pasado por las instalaciones de la Sociedade Galega do Medio Ambiente. Escolares, universitarios, docentes, profesionales del sector, vecinos, políticos y académicos coinciden en calificar esta experiencia como altamente instructiva, didáctica y enriquecedora.

Recorrido de realidad virtual El Ideal Gallego

A ello contribuye la modernidad de las instalaciones, la incorporación de tecnologías punteras y de última generación, la creación de empleo verde (1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos), así como la buena organización del programa de visitas. Los que se acercan hasta Sogama también valoran la atención dispensada por los monitores, de los que destacan su excelente trato así como capacidad de conexión con los grupos, y los recursos divulgativos y lúdicos empleados.

Estos son algunos de los aspectos destacados por los visitantes a través de los formularios online de valoración cubiertos de forma voluntaria y anónima.

Problemática de los residuos

Atendiendo a colectivos concretos, los docentes destacaron la oportunidad que la visita ofrece para que el alumnado pueda comprender, de una forma práctica y directa, cómo es el proceso de gestión de residuos, además de ayudarle al mismo tiempo a tomar conciencia sobre la problemática que estos representan.

Por su parte, los escolares se sintieron especialmente atraídos por las gafas de realidad virtual que les permiten ver las instalaciones, los juegos interactivos y las explicaciones recibidas, mientras que los adultos consideraron que la visita debería ser considerada como “obligada” para todos los ciudadanos para que conozcan el trabajo que se desarrolla en las instalaciones, al tiempo que valoraron la labor de Sogama como “imprescindible” para Galicia.