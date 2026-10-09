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Galicia

Francisco Rabuñal Mosquera, nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega

El decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela sucede a Luis Torres Foira al frente de la institución

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 10:37
Francisco Rabuñal Mosquera
Francisco Rabuñal Mosquera, en el centro
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Francisco José Rabuñal Mosquera ha sido nombrado nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega (CAG) durante el pleno celebrado este miércoles en Santiago de Compostela. El decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela sustituye en el cargo a Luis Torres Foira, que concluyó su mandato el pasado mes de septiembre.

La nueva dirección de la corporación contará con Xosé Manuel Fernández Varela, decano del Colegio de Abogados de Lugo, como vicepresidente. Por su parte, Augusto Pérez-Cepeda Vila, máximo responsable de la abogacía coruñesa, continuará desempeñando las funciones de secretario.

Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, Francisco Rabuñal cuenta con una amplia trayectoria profesional y experiencia en la gestión institucional. Es decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela desde 2017 y forma parte de su junta de gobierno desde 2003.

A lo largo de su trayectoria en el sector jurídico, Rabuñal ha centrado parte de su actividad en promover la formación de los profesionales de la abogacía y el respeto a las normas deontológicas de la profesión. También conoce de primera mano la realidad judicial gallega y ha mantenido una posición crítica respecto a las necesidades presupuestarias de la Administración de Justicia.

El Consello da Avogacía Galega es una corporación de derecho público que integra a los colegios de la abogacía de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo y Santiago de Compostela. 

Entre sus principales funciones figuran la coordinación de los colegios profesionales y la representación de sus intereses comunes ante la Xunta de Galicia y otras instituciones y organismos públicos y privados.

Asimismo, el CAG colabora con los poderes públicos en la promoción y el desarrollo de los derechos de las personas y las instituciones dentro de su ámbito territorial, además de velar por los derechos de los colegios de la abogacía gallegos y de sus colegiados.

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