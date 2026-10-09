Droga incautada en Ordes Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil de Santiago de Compostela han desactivado un punto de venta de hachís al menudeo en Ordes y han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

La investigación, en el marco de la Operación Veraniega, se inició al detectarse la presencia habitual de personas en el entorno de un paseo de la localidad, lo que hizo sospechar que en esa zona pudiera realizarse la venta de sustancias estupefacientes, ha explicado el instituto armado en una nota de prensa este viernes.

Tras las primeras comprobaciones, los agentes determinaron que una misma persona vendía hachís al menudeo de forma habitual, un individuo ya conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque había sido detenido en al menos otras tres ocasiones por hechos similares.

Los agentes constataron que el presunto autor mantenía la droga oculta en varios zulos situados en una zona de monte próxima al lugar de venta, a los que acudía únicamente cuando necesitaba abastecerse.

Lograron localizar uno de esos zulos, en cuyo interior se hallaron 16 bolsitas termoselladas de hachís, preparadas para su venta al menudeo, así como billetes fraccionados.

Los agentes observaron cómo el presunto autor realizaba una venta de hachís en las inmediaciones del paseo y procedieron a su detención.

En el conjunto de la actuación fueron intervenidas más de 100 dosis de dicha sustancia, y el detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Ordes.