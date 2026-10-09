A TVG participará en oito novos proxectos cinematográficos
A canle pública galega apoiará seis longametraxes e dous documentais para impulsar o sector audiovisual de Galicia.
A canle pública galega apoiará seis longametraxes e dous documentais para impulsar o sector audiovisual de Galicia.
Entre os traballos seleccionados figuran seis longametraxes: 'Un deus que non baila', 'Sin huella', 'Gloria e Olvido', 'Pínkala', 'Alumbre' e 'Augas rotas'. Estas producións contarán co respaldo da canle pública galega, que mantén o seu compromiso co desenvolvemento do cinema feito en Galicia.
A resolución tamén inclúe a participación en dous documentais: 'Toxo e Afundidos: o naufraxio do Pitanxo'. Con estas incorporacións, a TVG amplía a súa colaboración con diferentes formatos audiovisuais e contribúe á difusión de historias e realidades de interese para a sociedade galega.
Deste xeito, a TVG reafirma o seu papel como impulsora do cinema galego, contribuíndo ao desenvolvemento de novos proxectos e á proxección da cultura e da identidade de Galicia a través da pantalla.