Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A TVG participará en oito novos proxectos cinematográficos

A canle pública galega apoiará seis longametraxes e dous documentais para impulsar o sector audiovisual de Galicia.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/10/2026 12:36
Grabación da película Un deus que non baila
Grabación da película Un deus que non baila
Xunta de Galicia
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A canle pública galega apoiará seis longametraxes e dous documentais para impulsar o sector audiovisual de Galicia.

Entre os traballos seleccionados figuran seis longametraxes: 'Un deus que non baila', 'Sin huella', 'Gloria e Olvido', 'Pínkala', 'Alumbre' e 'Augas rotas'. Estas producións contarán co respaldo da canle pública galega, que mantén o seu compromiso co desenvolvemento do cinema feito en Galicia.

A resolución tamén inclúe a participación en dous documentais: 'Toxo e Afundidos: o naufraxio do Pitanxo'. Con estas incorporacións, a TVG amplía a súa colaboración con diferentes formatos audiovisuais e contribúe á difusión de historias e realidades de interese para a sociedade galega.

Deste xeito, a TVG reafirma o seu papel como impulsora do cinema galego, contribuíndo ao desenvolvemento de novos proxectos e á proxección da cultura e da identidade de Galicia a través da pantalla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El expríncipe Andrés recibe 356.000 euros de indemnización por dejar la mansión de Windsor
EFE
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

García Maceiras (Inditex) ve recorrido para crecer: "El límite nos lo ponemos nosotros"
Agencias
Grabación da película Un deus que non baila

A TVG participará en oito novos proxectos cinematográficos
Redacción
Obras del Nuevo Chuac

La Xunta somete a información pública el proyecto relativo a expropiaciones por la ampliación del Chuac
EP