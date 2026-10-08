Rueda destaca que Beiras "marcó las últimas décadas de la política de Galicia": "El nacionalismo pierde un referente"

El presidente gallego, Alfonso Rueda, Xoán Rey (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que el histórico nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras "marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente".

"Todo mi afecto a su familia. El nacionalismo gallego pierde, sin duda, un referente", ha trasladado en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

Xosé Manuel Beiras Torrado (Santiago de Compostela 1936- Brión 2026), referente histórico del nacionalismo gallego, falleció en la madrugada de este jueves en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), con 90 años de edad, tal y como informaron fuentes de su entorno a Europa Press.

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Tras conocerse la muerte de una de las figuras más relevantes de la historia política gallega contemporánea, la familia ha informado de que las personas que deseen rendirle un último homenaje podrán hacerlo en la sala habilitada al respecto en el Museo do Pobo Galego, que permanecerá abierta desde las 12,00 horas del viernes, día 9 de octubre.