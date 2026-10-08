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Galicia

Pontón recuerda a Beiras como "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia"

Ep
08/10/2026 10:37
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/06/2024.- La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante el pleno del Parlamento de Galicia, hoy miércoles en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
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La líder del BNG, Ana Pontón, ha destacado que Xosé Manuel Beiras Torrado, histórico dirigente del nacionalismo gallego y de su partido fallecido a los 90 años, ha sido para ella "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia".

En un mensaje en las redes sociales, Pontón ha asegurado que Beiras "deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas", entre las que se incluye ella misma.

Además, considera que tiene "un lugar para siempre en el corazón y la historia del pueblo gallego", según ha indicado en su mensaje, que termina enviando un "fuerte abrazo a Ricardo, Daniel y toda la familia" del político fallecido y va acompañado de una foto con él en uno de sus últimas reuniones públicas.

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras

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Tras la noticia del fallecimiento de Beiras esta mañana, Pontón ha suspendido la agenda que tenía prevista para el día de hoy y prevé hacer una declaración a los medios de comunicación a las 11:30 horas.

Beiras participó desde la primavera de 1982 activamente en el proceso de constitución del BNG y fue en varias ocasiones su candidato a la Presidencia por este partido, entre la década de 1990 y principios de 2000. En 2012 abandonó esta organización y constituyó Anova, que promovió con Esquerda Unida.

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