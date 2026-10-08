Pontón recuerda a Beiras como "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia"
La líder del BNG, Ana Pontón, ha destacado que Xosé Manuel Beiras Torrado, histórico dirigente del nacionalismo gallego y de su partido fallecido a los 90 años, ha sido para ella "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia".
En un mensaje en las redes sociales, Pontón ha asegurado que Beiras "deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas", entre las que se incluye ella misma.
Además, considera que tiene "un lugar para siempre en el corazón y la historia del pueblo gallego", según ha indicado en su mensaje, que termina enviando un "fuerte abrazo a Ricardo, Daniel y toda la familia" del político fallecido y va acompañado de una foto con él en uno de sus últimas reuniones públicas.
Tras la noticia del fallecimiento de Beiras esta mañana, Pontón ha suspendido la agenda que tenía prevista para el día de hoy y prevé hacer una declaración a los medios de comunicación a las 11:30 horas.
Beiras participó desde la primavera de 1982 activamente en el proceso de constitución del BNG y fue en varias ocasiones su candidato a la Presidencia por este partido, entre la década de 1990 y principios de 2000. En 2012 abandonó esta organización y constituyó Anova, que promovió con Esquerda Unida.