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Galicia

Nace Hi Hub Galicia, la nueva asociación que conectará talento, innovación, IA y negocio 

La nueva entidad celebró su primera sesión oficial de trabajo y fija las prioridades estratégicas que marcarán su rumbo durante los próximos dos años

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 12:05
Hi Hub Galicia
Reunión de la Junta Directiva de Hi Hub Galicia
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La Junta Directiva de Hi Hub Galicia ha celebrado su primera sesión de trabajo oficial tras la reciente creación de la entidad. El encuentro, que ha tenido lugar en la sede oficial de la asociación, Hi Coruña, ha servido para constituir oficialmente el equipo y definir las prioridades estratégicas que marcarán el rumbo de la entidad durante los próximos dos años.

La reunión ha estado presidida por Manuel Ángel López García, quien ha destacado el “alto nivel profesional, la diversidad y el compromiso” de los nuevos miembros de la Junta Directiva. El equipo reúne perfiles de distintos ámbitos vinculados a la innovación, la tecnología, el desarrollo de negocio, la formación y la comunicación. Hi Hub Galicia nace con una vocación práctica: favorecer que la conexión entre empresas, profesionales e instituciones se traduzca en colaboración, conocimiento compartido y nuevas oportunidades. Una asociación pensada para generar actividad y aportar valor real a sus miembros y al ecosistema empresarial gallego.

Durante esta primera toma de contacto, la Junta Directiva ha esbozado las líneas maestras de su plan de acción, estructurado en tres ejes fundamentales:

•  Organización de actividades de valor para los asociados relacionadas con temas profesionales de interés, como la inteligencia artificial, el liderazgo, la innovación o la transformación digital.

•  Potenciar el networking y la cooperación empresarial, favoreciendo conexiones entre empresas, profesionales e instituciones que puedan convertirse en colaboraciones y oportunidades concretas.

•  Promover la innovación, la IA y el talento humano como elementos clave para la evolución y la competitividad de las organizaciones.

Una Junta Directiva multidisciplinar

La asociación quiere convertirse así en un punto de encuentro para el tejido empresarial gallego, facilitando relaciones de valor entre distintos sectores y generando un entorno en el que puedan surgir nuevas ideas, colaboraciones y proyectos.

El nuevo equipo de gobierno está compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en diversos sectores de especialización:

Composición de la nueva junta directiva

  • Presidencia: Manuel Ángel López García, socio director de Nexo Group Support.
  • Secretaría General: Gelines Romero Díaz, adjunta de Desarrollo de Negocio de Grupo Comar.
  • Tesorería: Nicolás García Vázquez, director financiero de Grupo Comar.

Vocalías

  • Innovación: Brais Méndez, CEO y cofundador de Docuten.
  • Formación y Desarrollo Digital: Álvaro Enríquez, director territorial Norte de Lãberit.
  • Inteligencia Artificial: Alba Meijide, especialista en inteligencia artificial en Telefónica y reconocida en la lista Forbes 30 Under 30.
  • Tecnologías Inmersivas: Juan Sanjuan López, CEO de Nunegal.
  • Estrategia y Futuro: Maite Valiño Borrego, presidenta de Grupo Atlante.
  • Startups: Diego López Fernández, CEO de Cluber.
  • Tecnologías Audiovisuales: Manuel Meijide, cofundador y CEO de ScanMeNow y director de Mundos Digitales.
  • Marketing: Juana Abellaneda, directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de Grupo Comar.
  • Alianzas y Desarrollo de Negocio: Julio López Armesto, socio director de Nexo Group Support.

Con esta primera reunión, Hi Hub Galicia inicia una nueva etapa de grandes retos y desafíos con el objetivo de impulsar la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema y visibilizar el tejido empresarial gallego no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. La asociación trabajará para generar espacios de encuentro, conocimiento y cooperación que permitan reforzar las conexiones entre empresas y profesionales, impulsar proyectos y contribuir a posicionar Galicia como un territorio de referencia en talento, innovación, inteligencia artificial y transformación digital.

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