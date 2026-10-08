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Galicia

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras

Efe
08/10/2026 08:58
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El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado, fundador de Anova tras su salida del BNG, ha muerto a los 90 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

En los últimos tiempos, todavía participaba en actos culturales y políticos, como uno en Padrón, en homenaje a Xosé Luis Méndez Ferrín, como público, o en el pregón del Apóstol, este año a favor del pueblo palestino.

La pasada primavera presentó un libro sobre la historia del PSG, partido que contribuyó a crear.

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