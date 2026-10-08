Localizado sin vida cerca del puente de Rande el vecino de Redondela desaparecido el lunes

Puente de Rande Archivo El Ideal Gallego

El vecino de Redondela desaparecido desde el pasado lunes ha sido localizado sin vida este jueves a unos cien metros del puente de Rande, según ha informado la Guardia Civil.

El cuerpo se encontró sobre las 11:30 horas por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y un familiar del desaparecido, que participaba en las labores de búsqueda.

Los agentes trasladaron posteriormente el cuerpo hasta el pantalán desde el que el hombre salía habitualmente para acceder a su embarcación, para proceder al levantamiento del cadáver.

Los servicios de emergencia mantenían desde el pasado martes un dispositivo de búsqueda por tierra y mar después de que el hombre desapareciese en la zona de Cedeira, en Redondela.

La búsqueda se había orientado hacia el mar después de que no se localizase la pequeña embarcación neumática que utilizaba para desplazarse hasta su barco, en el que fueron encontrados su teléfono móvil y una sudadera.

Este miércoles, efectivos del GEAS de A Coruña realizaron dos inmersiones sin resultado antes de que este jueves se localizase finalmente el cuerpo cerca del puente de Rande.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, las cuales serán determinadas por la autopsia.