El mundo de la política expresa sus condolencias por la muerte de Xosé Manuel Beiras 

Xosé Manuel Beiras EC

La política gallega ha reaccionado este jueves al fallecimiento de Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego, que ha muerto a los 90 años en su casa de Brión. Su desaparición ha provocado numerosas muestras de pesar entre dirigentes y organizaciones de diferentes espacios políticos.

Una de las primeras en expresar públicamente sus condolencias ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha recordado a Beiras como un referente para varias generaciones. Pontón ha destacado su «coraje, compromiso y amor por Galiza» y ha asegurado que tendrá "un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego".

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su pesar por la muerte del histórico dirigente nacionalista. Rueda ha señalado que Beiras "marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia" y ha reconocido su condición de referente del nacionalismo gallego.

Desde el PSdeG, su líder, José Ramón Gómez Besteiro, ha definido a Beiras como "una de las grandes figuras de la política gallega" y ha subrayado la profunda huella que deja en la historia de Galicia. Besteiro también ha destacado su faceta de intelectual comprometido y su voz crítica e inconformista.

La alcaldesa, inés Rey también hizo una mención al deceso durante la rueda de prensa de María Pita a la que asistió hoy sobre el Data Fórum IA. Nada más comenzar su intervención, alabó a Beiras como una figura histórica de la política gallega y por su trayectoria y transmitió sus condolencias al BNG. También anunció que esta tarde a las siete se celebraría en la plaza de María Pita un minuto de silencio.

El exalcalde Xulio Ferreiro, también presente en el acto, tuvo unas sentias palabras: "Unha das cousas que fixo que cobrara sentido dedicarse á política nun momento da miña vida foi coñecer e tratar a Xosé Manuel Beiras. Desde adolescente foi un referente vital e político e despois tiven a sorte de trabar amizade e ter trao cercan con él. Hoxe e un día doloroso para todos os galegos".

Su despedida pública tendrá lugar este viernes en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. La sala estará abierta a partir de las 12:00 horas y a las 16:00 está previsto un acto público de homenaje abierto a la ciudadanía.