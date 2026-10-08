Bestiro destaca la "voz propia, crítica y siempre inconformista" de Beiras

José Ramón Gómez Besteiro EFE

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Beseteiro, ha destacado que Xosé Manuel Beiras Torrado, histórico dirigente del nacionalismo gallego fallecido a los 90 años, fue un "intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista".

El político compostelano fallecido este jueves fue "sin duda, una de las grandes figuras de la política gallega, con una huella honda en la historia de nuestro país", según indica Besteiro en un mensaje en las redes sociales.

También recuerda que ambos compartieron "reflexiones desde trayectorias y posiciones diferentes", pero siempre unidos por "una visión socialista del mundo y la convicción de que no hay progreso para Galicia sin justicia social".

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Para Besteiro está claro que "el diálogo y el respeto fueron siempre" el punto de encuentro entre él y Beiras, a cuya familia, amistades y allegados envía "un abrazo lleno de cariño", antes de constatar que se queda "con la suerte" de haber conocido al histórico dirigente nacionalista.

Beiras fundador de Anova tras su salida del BNG y referente de la vida política, social y académica, ha muerto a los 90 años, y recibirá u último homenaje mañana viernes en la sala de despedida instalada en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela.