Beiras será despedido no Museo do Pobo Galego cunha homenaxe este venres
O histórico dirixente do nacionalismo galego Xosé Manuel Beiras terá a súa última homenaxe este venres na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela.
A familia de Beiras informou con "profunda dor" do seu falecemento nun comunicado, no que destacou que foi "unha das figuras máis relevantes da historia política galega contemporánea e referente do nacionalismo galego".
As persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, aberta a partir do mediodía de mañá venres. Ademais, haberá un acto público de homenaxe aberta á cidadanía que se celebrará o mesmo venres ás 16.00 horas, no citado museo da capital galega.
"A familia agradece que se respecte a súa intimidade e non se acuda ao domicilio familiar", solicitou.
Beiras, fundador de Anova tras a súa saída do BNG e referente da vida política, social e académica, morreu aos 90 anos.