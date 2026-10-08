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Galicia

Beiras será despedido no Museo do Pobo Galego cunha homenaxe este venres

Efe
08/10/2026 10:28
Xosé Manuel Beiras
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O histórico dirixente do nacionalismo galego Xosé Manuel Beiras terá a súa última homenaxe este venres na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. 

A familia de Beiras informou con "profunda dor" do seu falecemento nun comunicado, no que destacou que foi "unha das figuras máis relevantes da historia política galega contemporánea e referente do nacionalismo galego". 

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As persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego, aberta a partir do mediodía de mañá venres. Ademais, haberá un acto público de homenaxe aberta á cidadanía que se celebrará o mesmo venres ás 16.00 horas, no citado museo da capital galega. 

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras

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"A familia agradece que se respecte a súa intimidade e non se acuda ao domicilio familiar", solicitou. 

Beiras, fundador de Anova tras a súa saída do BNG e referente da vida política, social e académica, morreu aos 90 anos. 

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