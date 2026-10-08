Beiras, o ideólogo que guiou a historia política da esquerda moderna en Galicia
Economista, profesor e político, foi icona de rebeldía para varias xeracións e protagonista dunha viaxe de ida e volta ao nacionalismo
"Estou cumprido". A frase, pronunciada na súa despedida da vida parlamentaria hai unha década, é de Xosé Manuel Beiras, o pensador que traduciu obras de Albert Camus ao galego e marcou a historia política da esquerda moderna en Galicia. Fíxoo cunha viaxe de ida e volta, no que transitou do nacionalismo á confluencia coa esquerda federal até volver pedir o voto para o BNG.
A despedida vital de Xosé Manuel Beiras Torrado --Santiago, 7 de abril de 1936-Brión (A Coruña), 8 de outubro de 2026-- chegou este outono na súa casa da Reboraina, acompañado da súa familia. Aínda que a súa faceta de político, ideólogo, intelectual e profesor fíxolle ser icona de rebeldía para varias xeracións, 'O Beiras' tamén foi pai (ten dous fillos) e compañeiro. O seu euménide, como a definiu el mesmo, foi a pintora Aurichu Pereira, falecida tamén no outono, de 2023.
No imaxinario colectivo de Galicia pervive a imaxe do carismático líder, barba e cabelo platino, xesto entre a calma e, por momentos, a furia e a rabia, co ton de profesor na aula e de político en praza pública.
A súa traxectoria atravesa boa parte da historia política, intelectual e cultural da Galicia contemporánea, desde a oposición ao franquismo e a reconstrución do galeguismo político até a consolidación do BNG como segunda forza política do país, a súa ruptura coa fronte nacionalista e a posterior experiencia das confluencias de esquerdas.
Crítico co poder, Beiras --no ámbito político-- será lembrado tamén por momentos xa icónicos da política galega como o 'zapatazo' no Parlamento en 1993. Reaccionou, zapato en man desde o seu escano, contra o por entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, durante o debate sobre a reforma do regulamento da Cámara, que elevaba do 3 ao 5 por cento a porcentaxe de votos necesario para acceder á repartición de escanos.
Pero foi o mesmo Beiras que en 2002 protagonizou unha histórica comida co mesmo Fraga, co que tivo outros xestos de achegamento no que constituíu un vínculo de rivalidade histórica e respecto intelectual mutuo. Vínculo que máis tarde reproduciría co tamén popular Alberto Núñez Feijóo, pero cunha diferenza: desde o primeiro momento esforzouse por deixar claro que ao dos Peares non o respectaba no intelectual e non escatimou descualificativos --chegou a cualificalo de "chulo de barra americana"--.
A súa vea contestaria asomou en múltiples ocasións no Pazo do Hórreo e con Feijóo, precisamente, protagonizou outro dos episodios máis lembrados, cando durante un debate no hemiciclo, tras saír á luz as fotografías con Marcial Dorado, esixiulle "decencia" ao por entón titular do Goberno galego, mentres golpeaba a mesa do escano do popular, esta vez co puño.
Quen o foi todo na esquerda galega, máis dunha década despois, seguía sen renunciar á súa loita contra a dereita, contra o poder, como algo máis que unha posición ideolóxica, senón como un modo de estar no mundo e, en definitiva, ser a resistencia do que por momentos chegou a considerar resignación.
Intelectual, escritor e economista
Pero antes tocou formarse e medrar. Unha vida na que practicamente no mesmo nivel que o líder político está o profesor, o economista, definido como marxista, e o ensaísta e, máis aló, o intelectual que fixo de Galicia o seu obxecto de estudo e de vida --legado plasmado en varios libros que aínda se citan nas aulas galegas--.
Para chegar a ese punto, recibiu unha sólida formación, que lle permitiu fraguar o intelectualismo que acabaría marcando toda a súa traxectoria. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela en 1957, completou posteriormente a súa formación na Sorbona de París e en Londres, onde pasou pola London School of Economics.
Toda esta bagaxe académica, unida a un referente familiar decisivo --o seu pai, Manuel Beiras, vinculado ao Partido Galeguista durante a Segunda República--, levouno a principios dos anos 60 a comprometerse politicamente coa reconstrución do galeguismo e a ser membro fundador do Partido Socialista Galego na clandestinidade.
Nesa década, Beiras regresaría a Galicia exercendo como profesor de Estrutura e Institucións Económicas na Facultade de Económicas da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Unhas clases das que algúns dos seus alumnos destacaban a súa teimosía en ensinar a aprender a pensar.
Sería nos anos 70 cando, ademais de proclamarse secretario xeral do PSG, publica o ensaio que marcaría o impulso que quizais nese momento necesitaba o país e que para algúns teóricos marcou unha época: 'O atraso económico de Galicia' (1972).
Xa nos 80, tras superar unha crise persoal que definiría no seu momento como unha "baixada aos infernos", Xosé Manuel Beiras participa na constitución do BNG e en 1985 toma posesión por primeira vez como deputado do Parlamento de Galicia (sendo o único representante do BNG), onde repetiría até o ano 2005, alcanzando en 1997 o, até ese momento, mellor rexistro do Bloque en Galicia: 18 deputados e segunda forza.
Amio, regreso ao Parlamento e Mareas
Pero a relación entre Beiras e o BNG comezou a deteriorarse. As diferenzas estratéxicas, así como as súas críticas ao peso da UPG e ao funcionamento interno da organización, foron aumentando até desembocar nunha ruptura que cambiaría o mapa da esquerda galega.
O punto de inflexión produciuse en xaneiro de 2012, na XIII Asemblea Nacional do Bloque, celebrada en Amio, onde as diferenzas entre as distintas correntes terminaron provocando a saída de Beiras e dos sectores que o apoiaban, entre eles o que despois sería alcalde de Santiago, Martiño Noriega, co que mantería unha relación de amizade e paterno-filial no político.
Pouco despois constituíu Anova-Irmandade Nacionalista, que tería en Beiras a unha das súas principais referencias. Deste xeito, o histórico dirixente nacionalista iniciaba unha nova etapa política, co foco en apostar por confluencias con outras forzas de esquerda.
E así, a primeira parada foi Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición formada para as eleccións autonómicas de 2012 por Anova e Esquerda Unida, entre outras organizacións, e da que formou parte tamén Yolanda Díaz, a quen Beiras chegou a acusar de traizoalo. Lograron 9 escanos --dous máis que o BNG-- e Beiras regresou ao Pazo do Hórreo sete anos despois.
E de AGE ás mareas municipalistas, coa construción a nivel autonómico de En Marea, espazo no que participaban Anova, Esquerda Unida e Podemos, entre outras forzas e actores políticos. Baixo esta fórmula, os comicios locais de 2015 levaron a estas candidaturas aos gobernos de varias das principais cidades galegas, como A Coruña, Santiago e Ferrol.
Xa en 2016, e sen Beiras nas listas, En Marea chegaría até os 14 deputados na Cámara galega, pero durante a lexislatura diferentes conflitos internos terminarían provocando a fragmentación do espazo.
Apoio ao BNG
Despois deste episodio, Xosé Manuel Beiras reformularía a súa postura sobre as confluencias con partidos estatais e iniciaríase así o reencontro co BNG.
Para as xerais de 2023, xa apelou publicamente ao voto nacionalista, aínda que sen reclamar expresamente o apoio ao BNG. Con todo, nas eleccións autonómicas de 2024, cando Anova rexeitou acudir ás urnas en alianza con Sumar e alcanzou un acordo co Bloque para apoiar a candidatura de Ana Pontón, o histórico dirixente nacionalista volveu á casa que el mesmo axudara a construír e mostrou o seu apoio publicamente á líder do BNG.