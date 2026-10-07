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Galicia

Rueda anuncia 7 millones para vivienda pública municipal tras las críticas de la oposición

Ep
07/10/2026 11:47
Una obra en construcción 
El Ideal Gallego
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado ayudas por siete millones de euros para los ayuntamientos que quieran hacer vivienda pública de titularidad municipal, tras las críticas por parte de BNG y PSdeG que han acusado al PP de no haber hecho nada en 17 años y de ser "responsable" del problema de la falta de vivienda en Galicia.

En una sesión de control en el pleno del Parlamento centrada en esta problemática, la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han coincidido en esgrimir ante Rueda sendos llaveros, que han hecho sonar como símbolo de esta situación y de las acampadas que hay por toda España para reclamar soluciones.

Rueda les ha replicado acusándolos de ser "unos caraduras" en el tema de la vivienda porque, según ha asegurado, el Gobierno central no ha hecho nada para solucionar este problema, mientras que la Xunta sí que ha entregado y seguirá entregando "esas llaves que suenan de verdad", las de los pisos públicos.

Aparte de insistir en la Xunta tiene "en marcha 4.670 viviendas públicas", ha asegurado para finalizar su intervención que va a colaborar con los ayuntamientos con ayudas de hasta 80.000 euros por vivienda -lo que supondría un mínimo de 87 pisos para los siete millones de euros- que se distribuirán a través del Registro de demandantes.

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