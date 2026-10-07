PP, PSdeG e DO dan luz verde ao novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, ao que o BNG mantén o seu 'non'
A actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística saíu adiante este mércores na Cámara galega co voto a favor do PP, PSdeG e Democracia Ourensana, mentres que o Bloque Nacionalista Galego mantivo o seu 'non' ao considerar que supuña unha "rebaixa" con respecto ao de 2004.
Despois da comparecencia no Hemiciclo do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, na xornada do martes, o documento que inclúe 700 medidas saíu adiante este mércores co respaldo do tres formacións á proposta de resolución presentada polo Grupo Parlamentario Popular, a través da que pedía a súa aprobación.
De cara ao debate, o BNG presentara dúas propostas de resolución, unha delas a través da que reclamaba a devolución do plan presentado polo Goberno despois do pacto PP-PSdeG e unha segunda na que defendía as súas propias políticas para o galego, con 298 medidas que recollían o espírito da iniciativa impulsada por Queremos Galego Lingua Vital.
Mentres que a petición de devolución do texto foi rexeitada en bloque por PP, PSdeG e DO; os parlamentarios socialistas e o deputado de DO, Armando Ojea, preferiron absterse ante as medidas que propuñan o Bloque, que non saíron adiante polo voto en contra do grupo maioritario.
Os grupos volven a evidenciar as súas posturas
Do mesmo xeito que no debate do martes, polo BNG tomou a palabra a deputada Mercedes Queixas, quen criticou que o Partido Popular estea disposto a seguir justificando a súa política lingüística coa premisa falsa do equilibro", "a escusa perfecta para asinar hoxe o compromiso de continuar traballando na mesma estratexia e conseguir que o galego siga indo a menos", manifestou.
Con este plan, en opinión da parlamentaria nacionalista, non vai cambiar nada para o galego porque se lle nega "calquera posibilidade de futuro". "Esta é a proposta que hoxe trae aquí o PP para que todo siga exactamente igual", trasladou.
Queixas atribuíu o acordo PP-PSOE a un "pacto para un intercambio de cromos" no que se "vai a levantar o veto ao galego nas materias científicas pero a cambio de que se prohiba noutras con maior carga lingüística". Ademais, censurou que a Xunta faga recaer a decisión no profesorado.
Así mesmo, criticou que o PSdeG asuma o pacto do "PP máis sectario e antigallego da historia" e referiuse ás "voces críticas" do propio socialismo con este asunto "porque saben perfectamente que o acordado é un retroceso para o galego". "É un pacto de cabaleiros, do señor conselleiro e o señor Besteiro, para asegurar entre os dous o retroceso do galego", afirmou antes de volver preguntarse "a cambio de que" dá o líder do PSdeG este apoio.
En fronte, o deputado popular José LuIs Ferro defendeu o acordo ao avogar por unha política lingüística que "non rompa á sociedade, que non divida, que non crea muros", que "non exclúa nin afaste". E referiuse ao BNG asegurado que "non lle piden a ninguén que renuncie ás súas conviccións". "O que pedimos é que non renuncie á súa capacidade de chegar a acordos", manifestou.
O deputado do PPdeG insistiu en que o futuro do galego non será do PP nin do BNG nin do PSOE nin de DO, así como tampouco de ningún partido que poida aparecer. "O futuro do galego será de Galicia e dependerá de todos nós. Por iso defendemos este plan. Sabemos que queda moito por facer, non porque pensemos que é perfecto, senón porque cremos que é necesario", trasladou.
Pola súa banda, a socialista Silvia Longueira incidiu en que non se trata do plan do PSdeG e que non todas as propostas que propuña a súa formación foron aceptadas, pero asegurou que "non se puido chegar a máis" e que "fixeron o que podían co que tiñan".
Asegurou que non incorpora a educación en galego por bloques pero si máis presenza da lingua en educación infantil, FP e nos centros plurilingües. Ademais, argumentou que "inclúe o recoñecemento do galego nas institucións europeas" e que, "por primeira vez", incorpora á Real Academia Galega, ao Consello dá Cultura Galega e colectivos en defensa da lingua na súa avaliación anual.
A Xunta destaca a súa "inmensa satisfacción"
Despois da aprobación do novo plan, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, trasladou a súa "inmensa satisfacción" convencido de que "o galego necesitaba de novas medidas de impulso, de estímulo" ante os novos retos que se presentan como a novas tecnoloxía, as novas formas de comunicación e a irrupción da IA.
Cuestións que, na súa opinión, obrigaban a actualizar os consensos ao redor da lingua de Galicia, do mesmo xeito que se fixo nos anos 1983 coa Lei de Normalización Lingüística e en 2004 co primeiro Plan de Normalización. "A sociedade pediunos altura de miras, pediunos negociación, pediunos consensos amplos para afastar da lingua da crispación política", apuntou.
Dito isto, puxo en valor os traballos para a elaboración do plan ao longo de dous anos así como o apoio parlamentario logrado, con 50 dos 75 deputados con representación parlamentaria votando a favor.
"Non é un documento político, é un documento que nace da sociedade e que recibe o aval das institucións e, por suposto, das formacións políticas", dixo para lamentar que o BNG "máis reaccionario da historia da democracia en Galicia" non quixese "nin sequera participar no proceso", algo que cualificou de "grave erro".
O conselleiro sostivo que a aprobación do plan non supón o final dun proceso, senón o inicio da posta en marcha das políticas que necesita o galego para o seu estímulo e apartalo da confrontación. "Espero que nese camiño que nos queda por percorrer podamos atopar a un BNG máis dialogante e máis útil para a lingua, cunha posición que permita chegar a acordos", afirmou.
50 primeiras medidas
López Campos volveu a trasladar o seu compromiso de pór en marcha as 50 medidas do plan nos 100 primeiros días após a súa aprobación e lembrou que os cambios no decreto do bilingüismo que permitirán impartir as materias científicas en galego incluiranse na lei de medidas fiscais que acompañan aos orzamentos.
Respecto diso e preguntado se se manterá a elección por bloques, o conselleiro destacou que buscarán chegar a acordos co PSdeG sobre a aplicación concreta do modelo. Con todo, sinalou que "hai unha cuestión indiscutible, que é que hai un bloque de materias troncales, de materias científicas e de materias sociais e, se queremos manter o equilibrio, temos que compensar materias dun mesmo peso nun ámbito ou no outro", dixo.
"Non podemos propor un exemplo, permitir que unha materia que ten cinco horas como poden ser as matemáticas cámbiese por unha materia como pode ser a educación física", afirmou para asegurar "o modelo de bloques non se vai a modificar" e que "se tentará que o equilibrio se manteña nas cargas horarias e na importancia das materias".