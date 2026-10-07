La Xunta exige al Gobierno que el coste del abono único de transporte no repercuta en las Comunidades

Pasajeros en la estación de tren de A Coruña Quintana

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, ha participado este miércoles en Madrid en la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas, donde ha reclamado al Ministerio que el coste del abono único no repercuta en las comunidades autónomas.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, tras conocerse en la reunión que la medida tendrá impacto en las arcas autonómicas y que el gasto de las adaptaciones tecnológicas no tendrá compensación estatal, el Gobierno gallego ha instado una vez más al departamento estatal a consensuar la iniciativa.

Así, Fontela ha recordado que Galicia ya alertó sobre las dificultades de implantación y presentó alegaciones en abril, refiriéndose a "la falta de concreción sobre las condiciones técnicas de adhesión del resto de las administraciones", en la que, ha añadido, "no se garantiza la interoperabilidad con los sistemas autonómicos, y sobre las condiciones económicas, ya que no se fijan cuantías, criterios o metodología de cálculo para evaluar el impacto económico en cada territorio".

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También ha aludido a la "concepción centralista de la gobernanza del sistema", ya que, ha apuntado, "no se incorpora ningún órgano o mecanismo de partición de las comunidades en la toma de decisiones". "Después de dos años seguimos en el mismo punto de partida, un proyecto unilateral que el Ministerio no es capaz de consensuar ni sacar adelante en ninguna comunidad", ha lamentado.

Ayudas al transporte

Por otra parte, la directora xeral ha incidido en la necesidad de clarificar las ayudas estatales al transporte público por carretera para 2027 y el pago de las de 2026.

Con respecto a las primeras, ha insistido en que hace falta "evitar la improvisación y la incertidumbre de los últimos años", en los que "hasta la última semana del ejercicio no se supo si el Estado mantendría su parte de las bonificaciones".

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A pesar de esta demanda, la representante autonómica ha señalado que el Gobierno central ha confirmado en la reunión que "vuelve a dejar para el último trimestre la posible aprobación de la bonificación del 20% estatal, sin garantizar su continuidad", algo que, ha alertado, "puede suponer incrementos de las tarifas".

Del pago de las ayudas de 2026, ha reclamado el cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo central "para que las arcas autonómicas no tengan que seguir asumiendo la parte estatal sin saber si la recuperará ni cuando".

En cuanto a la aprobación del reglamento interno de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas, Judit Fontela ha celebrado que el Ministerio tuviera en cuenta las alegaciones presentadas por Galicia la pasada semana y corrigiera el carácter "centralista y fiscalizador" en un órgano que, ha insistido, "debe ser de participación autonómica".