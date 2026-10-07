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Galicia

El temporal deja más de un centenar de incidencias en Galicia

Ep
07/10/2026 10:05
Estado de la zona de Silgar tras las lluvias
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Diario de Arousa
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El temporal registrado en Galicia y que obligó a activar la alerta naranja por lluvias en el interior de A Coruña, en el centro, la montaña de Lugo y en las Rías Baixas de Pontevedra ha provocado más de un centenar de incidencias.

En concreto, el 112 contabilizó un total de 107 incidencias. De ellas, 103 se registraron durante la jornada del martes y las cuatro restantes entre la medianoche y las 7,00 horas de este miércoles.

Durante todo el periodo, se recibieron un total de 2.340 llamadas, aunque no todas estaban relacionadas con el episodio meteorológico.

Por provincias, Pontevedra ha sido la más afectada por el temporal, con 41 incidencias registradas, seguida de A Coruña, con 27. Por su parte, Lugo ha contabilizado 22 incidencias y Ourense, 16.

En cuanto a los municipios más afectados, destaca especialmente Foz, en la provincia de Lugo, con 10 incidencias gestionadas. Le sigue Santiago de Compostela, con 7, mientras que Vigo suma 5. A Guarda contabiliza 4 incidencias y Ponteareas, Pontevedra y Rianxo, 3 cada uno.

Las actuaciones e intervenciones más frecuentes de los servicios de emergencias han estado vinculadas a las incidencias de circulación en las carreteras.

Entre las más repetidas destacan la presencia de restos de accidentes y objetos diversos en la calzada (20), la caída de árboles y ramas (16), los desprendimientos de tierra y piedras (7) y la formación de balsas de agua en las vías (5).

Asimismo, se han detectado 8 inundaciones en carreteras y otras 7 en viviendas. Los servicios de emergencias también realizaron 11 intervenciones relacionadas con la prevención de riesgos.

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