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Galicia

Decenas de personas convocadas por A Mesa rechazan ante la Cámara el nuevo plan de normalización: "Es una regresión"

Europa Press
07/10/2026 16:31
El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira encabeza esta mañana, delante del Parlamento gallego, una concentración contra el intento de eliminar los acuerdos sobre la lengua bajo el lema 'Non prohibades o galego'
El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira encabeza una concentración, este miércoles, frente al Parlamento de Galicia'
EFE/ Xoán Rey
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Decenas de personas convocadas por A Mesa pola Normalización Lingüística han rechazado ante el Parlamento de Galicia el pacto entre el PP y el PSOE para la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística, que este miércoles ha sido aprobado por la Cámara, al considerar que supone una "rebaja y una regresión".

En la concentración, los presentes han desplegado una pancarta de gran tamaño en la que se podía leer 'Non prohibades galego'. Además, se han escuchado consignas como 'PP-PSOE, o pacto da vergoña' o 'na Galiza, en galego'.

En la concentración se han podido ver banderas del BNG, de Adega, entre otras. Al lugar se han desplazado varios de los diputados del BNG como la líder de la formación, Ana Pontón.

"No es revisión, sino una regresión nacida del chantaje que quiso imponer el PP y que tiene como único punto de aplicación real mantener la prohibición del gallego en la educación, a través de porcentajes máximos de uso, y descargando la responsabilidad de hacerlo en los claustros de los centros educativos", ha afirmado en declaraciones a los medios el presidente de A Mesa, Marcos Maceira.

O conselleiro de Lingua, José López durante a súa intervención este mércores na presentación da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega que se celebrou na Cidade da Cultura

O novo Plan de normalización lingüística será aprobado no próximo pleno

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En este sentido y coincidiendo con el debate de las propuestas de resolución previa a la aprobación del plan en el Pazo do Hórreo, Maceira ha lamentado que el Partido Socialista "cediese al chantaje del PP" y ha confiado en que "rectifique" y "regrese a la posición de compromiso con en Plan Xeral de Normalización mantenida desde 2004".

"En plena emergencia lingüística el PP se ciñe a aprobar normas contra el gallego mientras, como reacción a la movilización de la sociedad gallega, anunciaba un pacto donde nunca se cuestionó eliminar los límites y las prohibiciones de uso en la educación", ha censurado.

La última muestra de ello, en su opinión, es el anuncio de la aprobación de su plan de lengua "una semana después del registro de la ILP Lingua vital", "la única propuesta con acciones efectivas que comprometen y que obligan a la Xunta y a los poderes públicos".

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A Mesa critica que el pacto PP-PSdeG "insiste en el veto al gallego en la mitad de las materias"

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Maceira, además, ha criticado que en los ámbitos donde el acuerdo de 2004 "hablaba de hacer", la revisión actual del PP emplee verbos como "fomentar, impulsar, promover, sensibilizar, favorecer o fórmulas como cuando proceda o en la medida que permita el ordenamiento jurídico", "como si la Xunta no tuviese capacidad de actuación de cambiar las normas que excluyen el gallego o como si no fuese, directamente, la responsable de su creación y aprobación".

"Aluden a fomentar el gallego dentro de un marco normativo creado por ellos mismos en el que el gallego ni se nombra", ha lamentado para señalar que "la propuesta ni siquiera propone garantizar el cumplimientos de la legislación en ámbitos en los que se está incumpliendo como en notarías o seguros".

Según ha criticado, "tampoco recoge medidas claras y contundentes para asegurar la oferta positiva en todos los servicios, lo el compromiso de presencia del gallego en los programas informáticos de las administraciones públicas o su prioridad en las páginas web e interfaces públicas". "El único trasladado a las normas previsto será para mantener un porcentaje de prohibición al gallego que oscilará entre el 50% y el 68% de las materias", han indicado.

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