Las lluvias dejan más de 90 incidencias en Galicia, 22 de ellas en la provincia de A Coruña

Emergencias 112

La alerta naranja por lluvias que este martes ha permanecido activa en el interior de la provincia de A Coruña, en el centro y Montaña de Lugo y en zonas de Pontevedra ha dejado más de 90 incidencias, algunas de ellas en carreteras, así como afectaciones al tráfico ferroviario, cierre de parques en Vigo y cancelaciones en las fiestas del San Froilán de Lugo.

Así, el 112 Galicia ha notificado un total de 90 incidencias relacionadas con este episodio de meteorología adversa, con Pontevedra como la provincia más afectada con 35 incidencias registradas, seguida de A Coruña, con 22. Mientras, la provincia de Lugo suma 20 incidencias y la de Ourense, 12.

Las actuaciones e intervenciones más frecuentes de los servicios de emergencias han estado vinculadas a incidencias en la circulación en las carreteras, con objetos en la calzada, caída de árboles o desprendimientos de tierra y formación de bolsas de agua.

Incidencias destacadas

Entre las incidencias destacadas que recoge el 112, a las 14.15 horas, en Xermade (Lugo), un particular solicitó asistencia sanitaria tras la caída de un rayo en el lugar de Castro de Igrexa. Varias personas sintieron los efectos de la descarga eléctrica y una de ellas tuvo que ser trasladada por el 061 al Hospital Universitario Lucus Augusti.

Por otro lado, en O Rosal (Pontevedra), se registró un incendio en un convento de la rúa Fornelo provocado por la caída de un rayo. El impacto alcanzó la base de una chimenea y dañó un tubo de gas que comenzó a arder.

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Además, el Ayuntamiento de Sanxenxo también ha informado de diferentes caídas de muros y palmeras, además de una grieta en la carretera PO-308, a la altura del Mirador de A Granxa, y arquetas de agua levantadas en la rúa Madrid.

Por otra parte, la meteorología adversa también ha afectado a la señalización ferroviaria en la línea entre Santiago y Ourense, donde se registraron retrasos en los servicios de este martes.