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Galicia

El TSXG da la razón a la Xunta respecto a otros dos parques eólicos en Lugo y Ourense

Efe
06/10/2026 16:42
Imagen referencial de un parque eólico en Galicia 
Archivo El Ideal Gallego 
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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha dictado dos fallos favorables a la Xunta respecto a los parques eólicos de Treboada y Coto da Mina, en las provincias de Lugo y Ourense, que se unen a la sentencia conocida la semana pasada sobre el de Bustelo (A Coruña).

La noticia ha sido avanzada este martes por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y confirmada después por el propio TSXG.

El alto tribunal ha explicado que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo ha confirmado los acuerdos del Gobierno gallego que declararon la utilidad pública y la compatibilidad con diversos aprovechamientos forestales de las instalaciones de ambos proyectos.

En el caso del parque de Treboada, situado en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives (Ourense) y Ribas de Sil (Lugo), la sala entiende que la asociación ecologista recurrente sí tiene legitimación para cuestiones ambientales, pero destaca que no puede reabrirse en este proceso el debate sobre la autorización de construcción previa, que no ha sido impugnada en el recurso.

Lorenzana, este jueves durante un acto en Santiago

La Xunta celebra la sentencia del TSXG sobre el eólico de Bustelo

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El TSXG concluye que la parte recurrente no acredita titularidad ni interés singular sobre las parcelas afectadas por la expropiación y por ello carece de legitimación para impugnar la relación de bienes a expropiar, y añade que los argumentos aportados, vinculados a la adecuación del proyecto y a impactos ambientales, no permiten invalidar el acuerdo impugnado.

En cuanto a Coto da Mina, ubicado en Irixo y Piñor (Ourense), la sala aprecia que la declaración de utilidad pública y la tramitación exigida por la normativa sectorial y expropiatoria no han sido vulneradas de forma que quepa anular el acuerdo impugnado, por lo que desestima el recurso interpuesto por una asociación ecologista.

Ninguna de las dos sentencias son firmes, pues se puede interponer recursos de casación.

Bustelo

La semana pasada se conoció que el TSXG autorizó la construcción del parque eólico de Bustelo, en Coristanco y Carballo, además de denegar la suspensión cautelar de autorizaciones administrativas y la declaración de utilidad pública del parque Coto Muíño, en Vimianzo y Zas (A Coruña).

Estas sentencias se producen después de que se modificase la composición de esa sala del tribunal, que hasta entonces había paralizado decenas de parques eólicos, mediante el polémico traslado forzoso de cuatro magistrados.

El TSXG avala la construcción de dos parques eólicos en A Costa da Morte

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La Xunta y el sector eólico celebran los fallos 

La conselleira, que esta mañana se ha reunido con representantes de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), ha celebrado hoy la sentencia sobre Bustelo, porque no se limita a aplicar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y las autoridades judiciales europeas que avalan la tramitación fragmentada de los proyectos, sino que analiza también en profundidad toda la documentación e informes de la evaluación ambiental.

Vázquez y los representantes de EGA creen que estas últimas decisiones judiciales puedan "marcar un cambio de tendencia" para el sector, y han considerado urgente desbloquear la situación.

Vázquez ha defendido que también es importante la repotenciación de los parques ya operativos para mejorar su eficiencia y ha indicado que actualmente están autorizadas nueve operaciones de este tipo y hay otras diez en tramitación.

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