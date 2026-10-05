Empresarias Galicia conmemora diez años de red y liderazgo con su X Congreso Empresarial en Vigo

Empresarias de Galicia durante un evento Empresarias de Galicia

La asociación Empresarias Galicia celebra una década de trayectoria impulsando el tejido económico y visibilizando el talento directivo con la celebración de su X Congreso Empresarial: Acción e Implicación. La cita, presentada por la periodista Bibiana Villaverde, reunirá el próximo 14 de octubre en Vigo a destacadas figuras del panorama empresarial e institucional en un foro orientado al liderazgo, la innovación directiva y la aceleración de alianzas estratégicas.

Bajo la premisa de pasar de la reflexión a la ejecución, la décima edición abordará las claves de la gestión estratégica, el liderazgo inclusivo y la evolución del mercado a través de ponencias magistrales, entrevistas en profundidad y talleres prácticos.

"Cumplir diez años con este congreso es la constatación de que la alianza y el trabajo en red entre mujeres empresarias y directivas es un motor económico indispensable para Galicia", destacan desde la junta directiva de Empresarias Galicia. "En esta edición especial queremos poner el foco en la necesidad de tomar la iniciativa ante un mercado en permanente transformación, contando con referentes de primer nivel nacional e internacional."

Un programa con nombres clave del tejido económico y social

El congreso arrancará con la intervención de Marta Pardo (speaker internacional y Top Global Guru Management) sobre el impulso a la acción, seguida de la participación de Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, quien analizará los hitos y retos del sector lácteo e industrial. Asimismo, la jornada profundizará en el liderazgo familiar con una entrevista a Tona Martínez, presidenta de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, sobre su trayectoria en FINSA.

El bloque del mediodía contará con el psicoterapeuta y divulgador Luis Muiño (conductor del exitoso pódcast Entiende tu Mente), una entrevista con Virginia Pozo (CEO de la firma de moda Coosy) y la ponencia sobre impacto social y valores de Shoma Subaya (Relaciones Externas y Filantropía de la Fundación Vicente Ferrer). La comunicación estratégica vendrá de la mano de Marian Gómez Campoy, antes de dar paso a la comida networking.

Por la tarde, la vertiente práctica se desarrollará a través de talleres especializados sobre automatización e inteligencia artificial con David Fdez. Veloso (Red de Polos de Emprendimiento), autoconocimiento directivo con la consultora Cristina Mosteiro, y visibilidad mediática con Tesa Díaz-Faes (directora de MundiNova).

Inscripciones y reserva de plazas

El aforo para la jornada es limitado. Las entradas y pases oficiales para asistir al X Congreso Empresarial ya se encuentran disponibles para su adquisición a través de la tienda oficial de la entidad:

Inscripciones y venta de entradas: https://www.empresariasgalicia.com/producto/x-congreso-empresarial-empresarias-galicia/