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Galicia

CC.OO. Galicia avanza una campaña de información y movilización para "garantizar el éxito" de la huelga general

Europa Press
05/10/2026 23:41
Imagen referencial de una protesta encabezada por CC.OO.
Archivo El Ideal Gallego 
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CC.OO. Galicia ha avanzado que llevará a cabo en los próximos días una campaña de información y movilización en toda la comunidad para "garantizar el éxito" de la huelga general anunciada este lunes por CC.OO. y UGT para este otoño.

Así, la secretaria general, Amelia Pérez, ha puesto el foco en la "situación insostenible" que, ha asegurado, vive la clase trabajadora por "la combinación de incrementos de los precios, la carestía de la vivienda y el bloqueo de la negociación colectiva en muchos sectores".

Tal y como ha trasladado el sindicato, la convocatoria de huelga da continuidad al trabajo que viene desarrollando la organización en distintos sectores y empresas para exigir mejores salarios, facilitar el acceso a la vivienda e impulsar actuaciones para contener la subida de los precios.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

CCOO y UGT convocarán una huelga general de 24 horas este otoño por la vivienda y el salario

Más información

Sobre la cuestión habitacional, CC.OO Galicia ha apuntado que será una de los temas centrales de la movilización, destacando la "falta de respuestas" por parte de la Xunta.

Para el sindicato, son necesarias medidas para "reducir el esfuerzo económico que soportan los hogares", además de "una mejor distribución de la riqueza generada en las empresas".

Otra de las reivindicaciones, ha subrayado, será "la defensa del derecho a la salud y de los derechos de las personas trabajadoras" en situación de incapacidad temporal, "especialmente por el discurso y las propuestas que pretenden presentar las bajas médicas como un problema de absentismo y poner bajo sospecha a las personas que enferman".

En este sentido, Comisións Obreiras ha mostrado su "preocupación" ante las recientes propuestas formuladas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestión de las bajas médicas, "en la línea de estigmatización emprendida por la Xunta".

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