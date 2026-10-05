CC.OO. Galicia avanza una campaña de información y movilización para "garantizar el éxito" de la huelga general

Imagen referencial de una protesta encabezada por CC.OO. Archivo El Ideal Gallego

CC.OO. Galicia ha avanzado que llevará a cabo en los próximos días una campaña de información y movilización en toda la comunidad para "garantizar el éxito" de la huelga general anunciada este lunes por CC.OO. y UGT para este otoño.

Así, la secretaria general, Amelia Pérez, ha puesto el foco en la "situación insostenible" que, ha asegurado, vive la clase trabajadora por "la combinación de incrementos de los precios, la carestía de la vivienda y el bloqueo de la negociación colectiva en muchos sectores".

Tal y como ha trasladado el sindicato, la convocatoria de huelga da continuidad al trabajo que viene desarrollando la organización en distintos sectores y empresas para exigir mejores salarios, facilitar el acceso a la vivienda e impulsar actuaciones para contener la subida de los precios.

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Sobre la cuestión habitacional, CC.OO Galicia ha apuntado que será una de los temas centrales de la movilización, destacando la "falta de respuestas" por parte de la Xunta.

Para el sindicato, son necesarias medidas para "reducir el esfuerzo económico que soportan los hogares", además de "una mejor distribución de la riqueza generada en las empresas".

Otra de las reivindicaciones, ha subrayado, será "la defensa del derecho a la salud y de los derechos de las personas trabajadoras" en situación de incapacidad temporal, "especialmente por el discurso y las propuestas que pretenden presentar las bajas médicas como un problema de absentismo y poner bajo sospecha a las personas que enferman".

En este sentido, Comisións Obreiras ha mostrado su "preocupación" ante las recientes propuestas formuladas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestión de las bajas médicas, "en la línea de estigmatización emprendida por la Xunta".