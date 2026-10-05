Besteiro asegura que o PSdeG está preparado para "saír a gañar": "Imos elixir entre dereita ou dereitos"
Os socialistas galegos reúnen este luns á súa executiva e esperan que o calendario de candidaturas quede pechado en "10 ou 15 días"
O secretario xeral dos socialista galegos, José Ramón Gómez Besteiro, celebrou a convocatoria electoral por parte do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e asegurou que o PSdeG está preparado para "saír a gañar" nuns comicios nos que se elixirá entre "dereita ou dereitos".
Así o trasladou este luns nunha rolda de prensa convocada no Parlamento de Galicia despois de coñecerse a dirección do presidente do Executivo e líder do PSOE, Pedro Sánchez, de disolver as Cortes Xerais e convocar eleccións para o próximo 29 de novembro.
Na súa intervención, sostivo que o PSOE é o único partido que ten "a forza, a capacidade e a determinación" necesaria para dar un "verdadeiro portavoz político" á "dereita, á extrema dereita e á dereita extrema".
Besteiro, que incidiu en que se elixirá entre "dereita e dereitos", sostivo que serán unhas eleccións nas que se apelará á responsabilidade dos cidadáns e puxo como exemplo o feito de que esta fin de semana en Galicia mentres miles de familias se manifestaban en favor do dereito á vivenda, o Partido Popular esta "de festa" en Santiago. "É un exemplo claro de como perciben a realidade política uns e outros", dixo.
O xefe de filas do PSdeG chamou a atención sobre o feito de que "aqueles que no pasado apoiaron o rescate á banca" apostasen o venres por "non rescatar ás persoas" co seu apoio ao decreto de vivenda. "Rescatan bancos, rescatan entidades financeiras, pero non queren rescatar ás persoas", afirmou para soster que iso tamén reflicte "os dous modelos" que están en xogo.
Por iso, incidiu no que o próximo 29 de novembro a cidadanía vai decidir se entrega as chaves do Goberno a Feijóo, a Rueda e Abascal ou se pecha a porta a todos aqueles que cren que a vivenda "é un negocio e non un dereito".
"Vai ter que decidir entre un modelo no que a extrema dereita chega á Moncloa, onde os fondos voitre fan o seu negocio, ou outra forma diferente de gobernar", manifestou.
Besteiro puxo en valor a aposta do Goberno por constituír o dereito á vivenda no quito alicerce do Estado do Benestar, como a sanidade, as pensións, a educación e a dependencia. "Todos avances da man das políticas dos socialistas", sinalou.
O secretario xeral do PSdeG, que incidiu en que as propostas máis ambiciosas para o Estado nos últimos 40 anos ten o nome e o apelido do Partido Socialista, puxo en valor que o Consello de Ministros vaia a aprobar de novo o decreto de vivenda para que a súa aprobación por parte da Deputación Permanente no Congreso.
Balance do Goberno
Dito isto, defendeu tamén o balance do Goberno ao sinalar que supera os 22,4 millóns de afiliados á Seguridade Social, crece por encima da zona euro e máis que Alemaña ou Francia, e que o salario mínimo interprofesional chegou a laso 1.221 euros, un 66% máis que en 2018.
"Se nolo din fai dez anos, ningún dos que estamos aquí o creería", apuntou para sinalar que a conclusión é que os socialistas "non só gobernan máis, senón que gobernan mellor".
Besteiro criticoy o modelo aos gobernos do PP de Mariano Rajoy e de Feijóo en Galicia, que cando houbo crise "miraron para outro lado" baixo a lóxica de que "cada un que se arranxe como poida".
Fronte a iso, reivindicou a resposta do Goberno de Sánchez á pandemia, á crise do volcán, a unha guerra ás portas de Europea ou á nova guerra en Oriente Medio. "Poderanse cuestionar moitas das medidas, pero ninguén poderá dicir que o Goberno mirou para outro lado", afirmou.
O líder socialista mostrouse convencido de que a mobilización xa está en marcha. "A esquerda non se vai a abster, a esquerda vai ir votar. E non só a esquerda, tamén o centro-esquerda: aquelas persoas que consideran que un goberno progresista é capaz de defender os seus dereitos e de mellorar a súa situación", afirmou nunha intervención na que considerou que o ocorrido estes días coa votación dos decretos foi un "catalizador" dunha sensación que viña de tempo atrás.
Executiva este luns
Sobre o proceso interno de cara a esta cita coas urnas, o secretario xeral do PSdeG explicou que a executiva do PSdeG reúnese leste mesmo luns e que o calendario para elaborar as candidaturas podería quedar pechado nos próximos 10 ou 15 días.
"Exprés pero coas garantías de sempre no PSOE: a participación desde a primeira agrupación até a última, até chegar á decisión final do Comité Federal sobre as listas en toda España", afirmou.