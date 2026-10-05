Aprobada la reforma de Primaria: 30 asistencias por agenda médica y complementos retributivos por complejidad

Médico de atención primaria El Ideal Gallego

El Consello de la Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes a la reforma de Atención Primaria que llevaba meses gestándose entre el Sergas y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. Entre las medidas confirmadas destaca la limitación de las agendas de los médicos de familia a 30 actos asistenciales y la inclusión de complementos retributivos según la complejidad de los pacientes que atiendan.

Así lo ha confirmado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consello, donde ha estado acompañado además por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, encargado de detallar la reforma.

La reforma, ha defendido Caamaño, responde al "compromiso adquirido" con los pacientes y con los profesionales y buscará "reducir la carga burocráctica" de los profesionales y, en consecuencia, aumentar el tiempo clínico de atención a pacientes, ordenar la sobredemanda y mejorar las condiciones laborales, entre otros objetivos. "En definitiva, garantizar la mejor calidad en la atención sanitaria", ha incidido.

Se trata de un plan "muy ambicioso", ha destacado, tanto en lo que respecta a recursos económicos como humanos. En cuanto a la inversión, serán 320 millones de euros hasta 2030, que permitirán la creación de 644 plazas para nuevos profesionales y mejorar los centros de salud de 40 municipios, así como dotar a la Atención Primaria de nuevos servicios, como podólogos o más psicólogos.

La reforma tiene cuatro patas: estructura, organización asistencial de agendas, modelo retributivo y medios materiales e infraestructuras. En cuanto a la estructura, además de la nueva dirección xeral de Atención Primaria e Comunitaria, se replicará ese refuerzo en las diferentes áreas sanitarias. Caamaño ha avanzado que ultiman el decreto que regulará las direcciones en cada distrito sanitario y que potenciarán también las figuras de los jefes y coordinardores de servicio en centros de salud.

Respecto a las agendas, ha confirmado lo que ya se conocía: 30 actos asistenciales por agenda para médicos de familia y 25 para pediatras. En ambos casos, ha puntualizado, habrá una parte flexible de la asistencia que el profesional gestionará junto a los jefes de servicio y teniendo en cuenta las características del paciente y su entorno.

Para comprobar la efectividad del nuevo sistema de agendas, ha avanzado, esta misma semana iniciarán programas piloto en 14 centros de salud, dos por cada área sanitaria.

Casi 400 plazas nuevas en 16 categorías

En cuanto a recursos humanos, incrementarán en 383 las plazas en 16 categorías profesionales, que se suman a las 50 de las unidades técnicas de apoyo a atención primaria, en funcionamiento desde amyo y que presta apoyo a los centros de salud desde su emplazamiento en el Hospital Psiquiátrico de Conxo.

El conselleiro de Sanidade ha defendido que esta ampliación se basa en los criterios y ratios acordados en Mesa Sectorial, respaldados por CSIF, UGT y CCOO. "La CIG, como siempre, no se sumó al acuerdo", ha afeado.

Más pormenorizadamente, prevén la creación de 45 plazas de médicos de familia en centros de salud y 18 en Puntos de Atención Continuada (PAC); dos de pediatría; 47 de enfermería -45 para medicina familiar y dos para pediatría, para cumplir la ratio 1:1 entre medicina y enfermería-; 45 plazas de matronas; 48 plazas de farmacéutico en primaria; 45 en fisioterapia; 10 de higienista bucodental y otras tantas para odontólogos; ocho plazas nuevas de nutricionista; y 27 para trabajo social.

Además, se añadirán nuevas categorías profesionales a los centros de salud, como es el caso de los podólogos, con 28 plazas.

Gómez Caamaño ha remarcado que estas son nuevas plazas estructurales que se podrán complementar con refuerzos coyunturales de ser necesario. Ha puntualizado también que se hará un seguimiento "continuo" de las ratios.

A estos refuerzos estiman destinar más de 21,5 millones de euros, a los que suman los 10,3 millones de euros para la creación de nuevas categorías que refuercen los cuadros de personal en los PAC, con la incorporación de 211 profesionales hasta 2028. Concretamente, 100 nuevas plazas de médicos, 80 de enfermería y 31 de personal de gestión y servicios.

Complementos retributivos por complejidad de pacientes

El modelo retributivo continúa negociándose en Mesa Sectorial, pero el responsable sanitario ha avanzado que los cupos de mayor complejidad y puestos asistenciales más exigentes tendrán un mayor reconocimiento retributivo.

Así, se aplicarán a todas las categorías de Primaria factores retributivos vinculados al número de tarjetas sanitarias, a lo que se sumarán factores de complejidad por edad de los pacientes, en el caso de los médicos de familia, pediatras y profesionales de enfermería; categorías en las que también se tendrá en cuenta el factor de la despoblación.

Además, la dispersión geográfica será un criterio que se tendrá en cuenta para todas las categorías de Primaria que tengan que desplazarse a diferentes centros de salud para realizar su actividad. Los factores retributivos vinculados a condiciones de aislamiento o soledad serán aplicados al equipo básico de Primaria: médicos de familia, enfermería, enfermería especialista y profesionales de gestión.

Por último, en lo que respecta a los medios materiales e infraestructuras, se prevén inversiones por más de 278 millones de euros. En concreto, ha señalado, continuarán reformando los centros de salud ya existentes e impulsando la construcción de otros nuevos.

En esta línea, reservan una partida de 600.000 euros anuales para colaborar con los municipios en la reforma de los centros de titularidad municipal, tres millones hasta 2030 y una inversión de 217,6 millones para la construcción de nuevas infraestructuras de Primaria en 40 localidades durante la vigencia del plan.

En cuanto a equipamiento, invertirán 7,4 millones de euros para la adquisición y renovación del equipo clínico y administrativo, además de destinar 50 millones de euros para la inclusión de tecnología que permita "avanzar hacia un modelo asistencial más inteligente, conectado y proactivo", en referencia a soluciones como la telemonitorización o la aplicación de la inteligencia artificial para la gestión proactiva de la demanda.