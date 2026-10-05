Alfonso Rueda fija "sacar a Sánchez del Gobierno" como "prioridad máxima"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Lavandeira Jr (Efe)

El PP gallego ya no celebrará el fin de semana de 21 y 22 de noviembre el primer congreso ordinario de la 'era Rueda'. El propio líder del partido y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo ha certificado antes de decretar que la "máxima prioridad" es "sacar del Gobierno" al socialista Pedro Sánchez y "cambiar el futuro de España" contribuyendo a que Alberto Núñez Feijóo entre en La Moncloa.

Lo ha anunciado ante la Junta Directiva -máximo órgano del partido entre congresos-, que inicialmente estaba citada para la tarde de este lunes para convocar el cónclave autonómico. "Organizarse", ha dicho Rueda, es "muy importante", y se hará (en una fecha sin determinar) cuando pasen las próximas elecciones generales, pero la "prioridad" ahora es centrarse en trabajar por la victoria de Feijóo.

"Hoy teníamos previsto aprobar el calendario y las ponencias. Pero lo aplazamos sin ningún problema y ponemos una marcha más en el momento en el que es más necesario ponerla", ha sentenciado, antes de fijar un "reto": "Marcar el camino desde Galicia a la España que viene".

"Feijóo lo merece y Galicia lo merece. Siempre hemos estado a la altura y no vamos a fallar", ha proclamado, tras la intervención de su secretaria general, Paula Prado, que ha incidido en la misma idea, la importancia de que el PP gallego trabaje, "desde la unión que le caracteriza" para promover "el cambio" político en el país.

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Rueda ha confesado que, aunque está convencido de que Sánchez solo piensa "en su interés personal", se abre "una ventana de oportunidad", y ha admitido que toca estar "ilusionados" y "motivados". Pero también ha apelado a no "confiarse". "Sabemos lo que pasa con la confianza y van a intentarlo todo", ha advertido.

Superar los mejores resultados

Rueda ha remarcado que hay "muchas expectativas depositadas en el resultado de Galicia" y ha insistido en que la comunidad "no puede fallar". De hecho, ha ido un paso más en el capítulo de deberes y ha instado a los suyos a trabajar por superar los mejores resultados obtenidos hasta ahora.

"Quiero que lo conseguido hasta hoy sea el suelo sobre el que seguir creciendo. Es un reto difícil, pero creo que lo podemos conseguir. ¡Vamos a por todo!", ha aseverado.