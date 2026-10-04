Un hombre armado con un machete provoca momentos de tensión a la salida de un bar

Imagen referencial de un efectivo de la policía Archivo El Ideal Gallego

Un hombre armado con un machete ha provocado momentos de tensión en Vigo tras un incidente registrado en la madrugada del sábado, han confirmado fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press.

El incidente tuvo lugar a la salida de un bar de la calle Martínez Garrido con persecución por parte de varias personas y también con agentes desplazados al lugar.

Durante la persecución, se escucharon insultos hacia la persona, que no ha podido ser localizado por parte de la Policía. Una persona habría sufrido un corte en una mano, según testigos, aunque este extremo no ha sido confirmado por las fuentes policiales consultadas.