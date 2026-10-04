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Galicia

Rueda reivindica a Galicia como un socio "fiable" en sus intercambios comerciales con Reino Unido

Europa Press
04/10/2026 12:41
O GROVE (PONTEVEDRA) 02/10/2026.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa en una de las mesas redondas celebradas este viernes en el Foro La Toja, en la Illa da Toxa, el Grove, Pontevedra. EFE/ Brais Lorenzo
Alfonso Rueda, en una participación en el Foro La Toja
EFE/Brais Lorenzo
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido una reunión institucional con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, en la que ha puesto en valor la posición de Galicia como socio industrial y comercial "fiable y competitivo".

Según ha informado el Gobierno gallego, Rueda ha destacado durante el encuentro -celebrado en el marco del Foro La Toja-Vínculo Atlántico- la "solidez" de los intercambios económicos bilaterales, que mantienen un "saldo positivo constante" para la comunidad autónoma.

En este sentido, la reunión, en la que también ha participado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sirvió para que ambas partes intercambiaran impresiones sobre la situación geopolítica actual y repasaran las relaciones comerciales entre Galicia y el Reino Unido.

O GROVE (PONTEVEDRA) 03/10/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.EFE/Lavandeira jr

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Alfonso Rueda ha puesto en valor la posición de Galicia como un socio industrial y comercial "fiable y competitivo" en el contexto europeo e internacional actual.

Además, han repasado las oportunidades de cooperación económica e industrial en sectores estratégicos para el tejido productivo gallego, como son la automoción y sus componentes, el ámbito agroalimentario, la industria naval, las energías renovables o la biotecnología.

De cara al próximo Año Santo, 2027, el mandatario gallego ha abordado con el embajador los "profundos vínculos" que unen ambos territorios a través del Camino de Santiago.

De hecho, el presidente gallego remarcó que los peregrinos extranjeros representan ya la mayoría de los caminantes que llegan a Compostela, siendo el Reino Unido el sexto país de procedencia, con más de 13.000 compostelas registradas en este 2026.

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