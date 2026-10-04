Rueda reivindica a Galicia como un socio "fiable" en sus intercambios comerciales con Reino Unido

Alfonso Rueda, en una participación en el Foro La Toja EFE/Brais Lorenzo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido una reunión institucional con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, en la que ha puesto en valor la posición de Galicia como socio industrial y comercial "fiable y competitivo".

Según ha informado el Gobierno gallego, Rueda ha destacado durante el encuentro -celebrado en el marco del Foro La Toja-Vínculo Atlántico- la "solidez" de los intercambios económicos bilaterales, que mantienen un "saldo positivo constante" para la comunidad autónoma.

En este sentido, la reunión, en la que también ha participado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sirvió para que ambas partes intercambiaran impresiones sobre la situación geopolítica actual y repasaran las relaciones comerciales entre Galicia y el Reino Unido.

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Alfonso Rueda ha puesto en valor la posición de Galicia como un socio industrial y comercial "fiable y competitivo" en el contexto europeo e internacional actual.

Además, han repasado las oportunidades de cooperación económica e industrial en sectores estratégicos para el tejido productivo gallego, como son la automoción y sus componentes, el ámbito agroalimentario, la industria naval, las energías renovables o la biotecnología.

De cara al próximo Año Santo, 2027, el mandatario gallego ha abordado con el embajador los "profundos vínculos" que unen ambos territorios a través del Camino de Santiago.

De hecho, el presidente gallego remarcó que los peregrinos extranjeros representan ya la mayoría de los caminantes que llegan a Compostela, siendo el Reino Unido el sexto país de procedencia, con más de 13.000 compostelas registradas en este 2026.