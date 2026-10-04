Miles de personas toman las principales ciudades gallegas para reclamar medidas

Concentración en la Plaza del Obradoiro, donde está instalada la 'Acampada pola Vivenda'' EFE

Miles de personas tomaron este sábado las calles de las principales ciudades gallegas para reclamar una vivienda “digna” y apelando además a la convocatoria de una huelga general. Las manifestaciones, que partieron de diferentes puntos de Ferrol, A Coruña, Vigo y Lugo a las 19.00 horas, marcaron una jornada reivindicativa que arrancó en Santiago por la mañana con la primera concentración, a las 12.00 horas, en la plaza del Obradoiro.

Tras las concentraciones de esta semana, y con una “acampada indefinida” en la praza do Obradoiro, las organizaciones han llamado a salir a la calle en varias ciudades, además de convocar concentraciones y otros actos reivindicativos en próximos días.

La manifestación de Vigo, multitudinaria, se inició en el cruce de Vía Norte y Urzáiz, con destino Porta do Sol. Alrededor de 5.000 personas clamaron por una huelga general, coreando “menos luces y más viviendas”.

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También multitudinaria ha sido la de A Coruña, que salía a las 19.00 horas de la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas, con destino la Subdelegación del Gobierno. Bajo el lema ‘Contra el rentismo, por la huelga general’, más de 10.000 coruñeses se han sumado a los cánticos por una vivienda “digna”.

En Lugo, han convocado una concentración frente al Ayuntamiento, también a las 19.00 horas. Igualmente, en Pontevedra, está prevista una concentración mañana, a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina, convocada por una plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda.

Acampada en Compostela

Miles de personas se concentraron en la plaza del Obradoiro de Santiago. La concentración ha sido convocada por el Sindicato de Vivenda de Compostela, quien inició el pasado jueves una acampada que ha ido creciendo y que este sábado contaba con alrededor de medio centenar de tiendas de campaña.

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Acudieron al Obradoiro a mostrar su apoyo con pancartas y proclamas demandando una solución para el alquiler y la vivienda digna y en contra de la especulación y de los rentistas. “Esta es la tercera movilización que convocamos en diez días en Compostela. Convocamos por la vivienda digna, accesible, de calidad, por la vivienda universal para todas. Está la plaza llenándose y esperamos tener muchísima gente”, dijo Dani, del Sindicato de Vivenda, justo antes de que empezase la concentración.

El sindicato va a trabajar para lograr que se convoque esa paralización y negociar con los sindicatos laborales. “Sabemos que el Congreso está lleno de rentistas y no se puede confiar en ellos, vamos a presionar en las calles por la huelga general”, ha explicado.

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En cuanto a la acampada, ya se gestiona “de forma autosuficiente” y va a seguir de forma indefinida, como ha confirmado una de sus portavoces, Eirena Souto, a los medios de comunicación presentes en la concentración: “La acampada no tiene fecha límite. Vamos a continuar hasta que se cumplan nuestras exigencias”.

Entre los asistentes a la concentración estaba el BNG y su portavoz nacional, Ana Pontón, señaló que la situación es “insostenible” y que no se ha llegado a ella por casualidad. Así, recordó que el BNG propone un plan de compra pública de vivienda ya construida para alquilarla, porque “es mucho más fácil, ecológico y rápido, y la gente no puede esperar diez años a tener una vivienda”.