Galicia en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas 

Una mujer corre bajo la lluvia Archivo El Ideal Gallego

Las lluvias y tormentas pondrán en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco estarán en aviso amarillo por lluvias o tormentas, mientras que este será naranja en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid. Por su parte, la Aemet señala una alerta roja en Cataluña durante todo el día.

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Respecto al viento, predominará el de componente este en la Península y Baleares, con viento del norte y nordeste en litorales de la fachada oriental y en Galicia. Será moderado en general en litorales y en Baleares y flojo en el resto, con posibles intervalos fuertes en costas de A Coruña, y en Canarias se espera alisio moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.