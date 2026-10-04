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Galicia

Galicia en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas 

Europa Press
04/10/2026 11:35
Una mujer corre bajo la lluvia
Archivo El Ideal Gallego 
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Las lluvias y tormentas pondrán en aviso a once comunidades autónomas este domingo en España, incluida una alerta roja con lluvias torrenciales de hasta 200 litros en Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco estarán en aviso amarillo por lluvias o tormentas, mientras que este será naranja en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid. Por su parte, la Aemet señala una alerta roja en Cataluña durante todo el día.

BARCELONA, 03/10/2026.- Hoy sábado que Cataluña afrontará entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). EFE/Alejandro García

Aviso especial de Aemet en Barcelona y Girona: el domingo será el día de mayor afectación

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Respecto al viento, predominará el de componente este en la Península y Baleares, con viento del norte y nordeste en litorales de la fachada oriental y en Galicia. Será moderado en general en litorales y en Baleares y flojo en el resto, con posibles intervalos fuertes en costas de A Coruña, y en Canarias se espera alisio moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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