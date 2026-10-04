Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba 

Emergencias 112 Archivo El Ideal Gallego

Los servicios de emergencia recibieron este domingo el aviso por una persona a la que le cayó un tronco en el municipio coruñés de Santa Comba.

Así lo han precisado a Europa Press desde el 112, desde el que han señalado que un particular avisó de que a una persona le cayera el tronco, aunque estaba consciente.

Evacuado en helicóptero tras caerle un tronco encima en Santa Comba Más información

Al lugar, se iba a desplazar un equipo de bomberos aunque, finalmente, no lo hizo al estar la persona liberada. Sí fueron al lugar personal del Servicio de Urxencias Sanitarias 061, así como de Protección Civil.

El pasado mes de julio, una persona había sido evacuada en helicóptero al caerle un tronco encima en Abuín.