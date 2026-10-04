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Galicia

Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba 

Europa Press
04/10/2026 13:56
Emergencias 112
Emergencias 112
Archivo El Ideal Gallego 
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Los servicios de emergencia recibieron este domingo el aviso por una persona a la que le cayó un tronco en el municipio coruñés de Santa Comba.

Así lo han precisado a Europa Press desde el 112, desde el que han señalado que un particular avisó de que a una persona le cayera el tronco, aunque estaba consciente.

Un helicóptero de emergencias durante un operativo

Evacuado en helicóptero tras caerle un tronco encima en Santa Comba

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Al lugar, se iba a desplazar un equipo de bomberos aunque, finalmente, no lo hizo al estar la persona liberada. Sí fueron al lugar personal del Servicio de Urxencias Sanitarias 061, así como de Protección Civil.

El pasado mes de julio, una persona había sido evacuada en helicóptero al caerle un tronco encima en Abuín. 

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