Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta dota a los centros educativos de un nuevo manual de ayuda sobre educación emocional para atender a alumnado TEA

Elena Baleato
03/10/2026 12:33
El conselleiro de Educación Román Rodríguez presentó este martes el nuevo modelo de webs para los centros educativos de Galicia
El conselleiro de Educación Román Rodríguez, durante una presentación
EFE/ Xoán Rey
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP acaba de poner a disposición de los centros educativos un manual de ayuda sobre educación emocional para una mejor atención al alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Así lo ha señalado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, con motivo de la inauguración de una jornada de formación sobre atención a la diversidad que reúne en Santiago a cerca de 300 asistentes.

Durante su intervención, Román Rodríguez ha afirmado que este manual supone "un paso más" en el apoyo a la labor docente dentro del aula para garantizar una "mejor atención" a cada alumno, de manera que se aprovechen y desarrollen "todas sus potencialidades".

La Xunta y la Federación de Autismo promoverán iniciativas para concienciar sobre el TEA

Más información

En esta línea, el titular autonómico ha subrayado que la atención a la diversidad es "una de las prioridades del Gobierno de la Xunta en materia educativa" para blindar un sistema educativo de calidad, más "justo y equitativo", que garantice la "igualdad de oportunidades".

El nuevo manual de ayuda para el alumnado con TEA, que ya está a disposición de los centros, está concebido como un documento de apoyo al marco general de actuación establecido por el Protocolo vigente para los alumnos con esta condición, en lo relativo, entre otros aspectos, a procedimientos y medidas organizativas.

De esta manera, ofrece orientaciones concretas al profesorado y a los centros desde la perspectiva del bienestar emocional de estos alumnos.

Entre algunos puntos abordados, el documento recoge indicaciones y ejemplos prácticos tanto para la actuación en el conjunto del centro escolar como dentro del aula, en los espacios de recreo y en otros espacios de uso, como pueden ser la biblioteca o el comedor escolar.

Se incluyen así recomendaciones para el proceso general de acogida de estos alumnos, su entrada en el aula, la programación y las estrategias didácticas, el diseño de espacios inclusivos durante el tiempo de recreo en el patio, con metodologías de juego adecuadas, o el fomento de las relaciones sociales, entre otras cuestiones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

OS ANCARES (LUGO) 03/10/2026.- La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz participa en la jornada A economía social en contornos rurais de reto demográfico celebrada en La Casa das Chocas, en San Román de Cervantes, en Os Ancares este sábado. EFE/ Pedro Eliseo Trigo

Yolanda Díaz llama a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"
Europa Press
O GROVE (PONTEVEDRA) 03/10/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.EFE/Lavandeira jr

Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"
EFE
LOGROÑO, 03/10/2026.- Un total de doce personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración, sin que corra peligro la vida de ninguna, tras el derrumbe este sábado de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), que ha provocado que unas 50 personas quedaran atrapadas. El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas en el establecimiento, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales han quedado atrapadas por los cascotes y otras han podido salir por sus propios medios. EFE/ GUARDIA CIVIL/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30
EFE
Coche de la Guardia Civil

Una mujer de 102 años fallecida y 90 rescatadas en la riada de Madrigueras en Albacete
EFE