Rueda, ante un posible adelanto electoral: "Cuanto antes"

Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta EFE / Lavandeira jr

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a la posibilidad de que haya un adelanto electoral y ha pedido que los comicios sean "cuanto antes".

En el Foro La Toja, en el que también participaron el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el lehendakari Imanol Pradales, el moderador de la mesa sobre competitividad y cohesión territorial dentro del VIII Foro La Toja, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), cerró el debate con la pregunta sobre la fecha más adecuada, sin llegar a nombrar las elecciones, cuestión que generó las risas entre los asistentes.

De los presidentes autonómicos, Rueda sí se animó a contestar la controvertida cuestión. "Yo si la digo, lo tengo fácil: cuanto antes", respondió el dirigente gallego.