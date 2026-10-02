Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda, ante un posible adelanto electoral: "Cuanto antes"

Efe
02/10/2026 13:22
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta
EFE / Lavandeira jr
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a la posibilidad de que haya un adelanto electoral y ha pedido que los comicios sean "cuanto antes".

En el Foro La Toja, en el que también participaron el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el lehendakari Imanol Pradales, el moderador de la mesa sobre competitividad y cohesión territorial dentro del VIII Foro La Toja, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), cerró el debate con la pregunta sobre la fecha más adecuada, sin llegar a nombrar las elecciones, cuestión que generó las risas entre los asistentes.

De los presidentes autonómicos, Rueda sí se animó a contestar la controvertida cuestión. "Yo si la digo, lo tengo fácil: cuanto antes", respondió el dirigente gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta espera abrir este año la plataforma de venta para evitar desperdicio alimentario
EFE
Inés Rey en Eroski

Vegalsa-Eroski comparte con la alcaldesa de A Coruña su contribución al tejido económico y social de la ciudad
Redacción
La conselleira de Medio Ambiente visita Abegondo

La Xunta y Abegondo firman el convenio de 1,5 millones para el saneamiento de Orto y Crendes
Redacción
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda, ante un posible adelanto electoral: "Cuanto antes"
EFE