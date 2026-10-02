Rescatan en helicóptero a los 17 tripulantes de un pesquero gallego tras embarrancar en la costa de Escocia

Helicóptero de Salvamento Marítimo Quintana

Los 17 tripulantes del pesquero gallego Génesis, perteneciente a la compañía ribeirense Basoñas Mar, han sido rescatados este jueves por vía aérea después de que el buque embarrancase en la zona de Old Man of Hoy, en las islas Orcadas, al norte de Escocia.

Según ha informado la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido, el pesquero emitió una señal de socorro poco después de las 7.30 horas, tras golpear unas rocas.

En el dispositivo de rescate participaron helicópteros de los servicios de Guardacostas de Sumburgh y Stornoway, un bote salvavidas de Stromness RNLI (Royal National Lifeboat Institution), equipos terrestres de Kirkwall y St Margaret's Hope y un avión de patrulla de la Royal Air Force.

También intervino el Hamnavoe, un ferry de pasajeros que se desvió de su ruta para prestar asistencia.

Las condiciones meteorológicas y la ubicación del pesquero, junto a una zona rocosa próxima a un acantilado, impidieron realizar el rescate por mar. Los 17 tripulantes fueron evacuados por vía aérea por un helicóptero de Stornoway y trasladados posteriormente a Kirkwall.

La Agencia Marítima y de Guardacostas británica ha confirmado que no se notificaron heridos entre los tripulantes.