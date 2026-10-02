La Xunta espera abrir este año la plataforma de venta para evitar desperdicio alimentario

Imagen referencial de alimentos envasados Archivo El Ideal Gallego

La Xunta espera poder abrir antes de finalizar este año la plataforma para la venta en línea de alimentos imperfectos o que no se pudieron vender al no cumplir los estándares del mercado, dentro de la estrategia que está elaborando para reducir el desperdicio alimentario.

El director general da PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño Varela, ha comparecido en la Comisión de Agricultura del Parlamento este jueves para informar sobre este programa, que la oposición ha reprochado que va con retraso de años y sigue sin concreción desde que se abordó en el Consello de la Xunta el pasado mes de junio.

Cerviño ha argumentado que la Xunta no lleva "años de retraso" en esta materia, sino que se estuvieron haciendo cosas pero "de manera independiente" en cada departamento, mientras que ahora se apuesta por la coordinación para lo que se ha creado una comisión interdepartamental que ya ha celebrado su primera reunión.

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También se han puesto en marcha las encuestas para conocer la realidad de Galicia en este ámbito, tras la reunión del lunes con la empresa responsable, y los trabajos "se van a alargar tres meses".

En cuanto al sistema de venta en línea de excedentes, ha asegurado que será más que un página web una "plataforma logística o de distribución" que incluirá el transporte de los productos.

En resumen, ha asegurado que "las principales medidas están en marcha o esperamos tenerlas disponibles en poco tiempo", como el proyecto piloto de comedores colectivos públicos de alimentos de kilómetro cero, que la Consellería de Medio Rural ya ha abordado con la de Facenda y que será puesto "pronto" en marcha.

Con todas estas medidas, Galicia se situará "como la tercera comunidad más avanzada", ha destacado, tras Cataluña y el País Vasco, en su estrategia contra el desperdicio alimentario.

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El diputado del BNG Secundino Fernández ha criticado el "relato triunfalista" de la Xunta y su campaña de "distintivos cosméticos" con la etiqueta 'Galicia sin desperdicio' para restaurantes y empresas, que solo supone "un barniz de mercadotecnia para ocultar años de atraso crónico e inacción política" en esta materia.

Mientras que para la diputada del PSdeG Lara Méndez la comparecencia de Cerviño no ha aportado nada porque la Xunta carece de datos de la situación en Galicia y "para prevenir es necesario partir de un buen diagnóstico", aparte de lo que ha reclamado actuar "de manera inmediata" y poner "medidas tangibles" para evitar el desperdicio alimentario en la comunidad.