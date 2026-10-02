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Galicia

La Xunta celebra la sentencia del TSXG sobre el eólico de Bustelo

Lorenzana dice que el borrador del plan sectorial está listo e iniciará su exposición pública a final de año o principios de 2027

Ep
02/10/2026 22:42
Lorenzana, este jueves durante un acto en Santiago
Lorenzana, este jueves durante un acto en Santiago
Xoan Rey (Efe)
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La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó de “excelente noticia” que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase el recurso contra la resolución por la que la Xunta otorgó las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico de Bustelo y espera que suponga el desbloqueo de “más de 90” que continúan suspendidos.

 Para la conselleira, la sentencia “confirma la doctrina del Tribunal Supremo (TS)” y “los criterios de tramitación de la administración gallega”. Así, Lorenzana reivindicó que se trata de “una excelente noticia” tanto desde el punto de vista económico como industrial.

 Ante los costes “tan elevados” de la energía, la conselleira de Industria subrayó que “avanzar en la energía renovable es fundamental”. En esta línea, insistió que es una “buena noticia” que se confirmen los criterios del Supremo” porque “da seguridad a las inversiones”, por lo que mostró su deseo de que “continúen”, ya que hay “más de 90 suspensiones”.

 La conselleira recordó que “la situación de judicialización” tiene su origen en “determinadas asociaciones ambientales, sindicales y algún partido que están detrás de ese recurso”.

 Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, aseguró que la sentencia supone “un punto de inflexión” y confirma que la Xunta “actuó con rigor y con plenas garantías ambientales”, así como “conforme a la legalidad”.

 Asimismo, Vázquez destacó que han sido “años de recursos promovidos siempre por los mismos” que, lamentó, “han mantenido paralizados proyectos en Galicia” y que “pusieron en vilo no solo parte de la economía”, sino también “frenar las emisiones de CO2”.

 Tras manifestar que la Xunta “respeta las decisiones judiciales, incluso cuando no las comparte”, la conselleira aseveró que ha habido pronunciamientos “que han ido desmontando uno a uno a aquellos que decían que todo estaba mal hecho”.

Situación “de parálisis”

Mientras, Lorenzana, cuestionada en un acto en Santiago sobre qué supondría ese desbloqueo de la eólica, sostenía que Galicia se encuentra en una situación “de parálisis”, pero destacó que la Consellería, tal y como avanzó, tendrá preparado entre final de año y principios de 2027 el documento de inicio del nuevo plan sectorial eólico.

 “Nos comprometemos a aprobar ese plan y a trabajar según un calendario y podemos decir que estamos cumpliendo”, apuntó para, a renglón seguido, señalar que en estos momentos los diferentes departamentos de la Xunta están acabando la fase de redacción del borrador.

 En línea con la Xunta, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) valoró la sentencia de Bustelo y avanzó que podría suponer el “inicio” del desbloqueo judicial del sector y de unos proyectos que suponen unos 2.400 megavatios de nueva potencia.

 “Hablamos de una importante cantidad de trabajo para los próximos cuatro o cinco años; sin olvidar que el proceso va a ser lento, porque todavía cabe la opción de un recurso de casación, en cuyo caso el Supremo tendrá que resolver o no su admisión, y esto es algo que también lleva su tiempo”, señaló la EGA. 

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