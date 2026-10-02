Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia avanza hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública con el inicio de un nuevo cribado

Sanidade además incluirá el cribado oportunista de hepatitis B

Europa Press
02/10/2026 16:42
Un lazo rojo, símbolo distintivo del VIH 
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Consellería de Sanidade ha acogido este viernes la jornada 'Cara a fin do VIH, obxectivos ONUSIDA e as novas estratexias de prevención en Galicia' en la que han participado diferentes expertos en la materia.

Durante la clausura, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha destacado que este año la Xunta pondrá en marcha un cribado oportunista de VIH para trabajar en la eliminación de este virus como problema de salud pública en 2030.

El Plan galego de infeccións de transmisión sexual 2026-2030 aprobado por la Xunta incluye, de forma innovadora, la realización de cribados oportunistas de VIH y hepatitis B y C, así como otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea.

Preocupación en A Coruña por el abandono del preservativo entre los jóvenes: "Las ITS se han disparado desde la pandemia"

Más información

Concretamente, la Consellería de Sanidade próximamente comenzará a realizar un cribado oportunista de VIH en los tramos de edad de mayor incidencia, tanto en primaria como hospitalaria, y se ampliará el cribado de hepatitis C al grupo de 40 a 49 años.

Además, Sanidade incluirá el cribado oportunista de hepatitis B. En este sentido, la directora xeral de Saúde Pública ha destacado el éxito de la estrategia de su departamento en la reducción de la Hepatitis C a través del citado que ya ofrece la sanidad pública gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Sumar asegura que el Gobierno está evaluando ya el mejor momento para convocar elecciones
EFE
Un instante de la carrera solidaria del colegio Franciscanos

Una carrera en la que cada vuelta ayuda a quienes viven en la calle
Doda Vázquez
El ideal gallego

Galicia avanza hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública con el inicio de un nuevo cribado
Europa Press
El ideal gallego

Denuncian que más de 4.000 cartas están acumuladas sin repartir en Correos de Teixeixo
Redacción