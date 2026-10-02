Galicia avanza hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública con el inicio de un nuevo cribado

Un lazo rojo, símbolo distintivo del VIH Archivo El Ideal Gallego

La Consellería de Sanidade ha acogido este viernes la jornada 'Cara a fin do VIH, obxectivos ONUSIDA e as novas estratexias de prevención en Galicia' en la que han participado diferentes expertos en la materia.

Durante la clausura, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha destacado que este año la Xunta pondrá en marcha un cribado oportunista de VIH para trabajar en la eliminación de este virus como problema de salud pública en 2030.

El Plan galego de infeccións de transmisión sexual 2026-2030 aprobado por la Xunta incluye, de forma innovadora, la realización de cribados oportunistas de VIH y hepatitis B y C, así como otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea.

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Concretamente, la Consellería de Sanidade próximamente comenzará a realizar un cribado oportunista de VIH en los tramos de edad de mayor incidencia, tanto en primaria como hospitalaria, y se ampliará el cribado de hepatitis C al grupo de 40 a 49 años.

Además, Sanidade incluirá el cribado oportunista de hepatitis B. En este sentido, la directora xeral de Saúde Pública ha destacado el éxito de la estrategia de su departamento en la reducción de la Hepatitis C a través del citado que ya ofrece la sanidad pública gallega.