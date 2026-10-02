El PPdeG dice que "ojalá" haya adelanto electoral, pues van "muchos meses de retraso" y ve preciso un cambio de gobierno

Alberto Pazos Germán Barreiros

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha afirmado que "ojalá" haya adelanto electoral, puesto que en opinión de su grupo ya van "muchos meses de retraso" y ve preciso un cambio de gobierno.

En rueda de prensa, Pazos ha tildado de "despropósito legislativo" los dos decretos de vivienda que debate este viernes el Congreso, y ha censurado la "fórmula habitual de la izquierda", por la movilización en las calles.

En opinión del popular, las medidas aprobadas por el Ejecutivo en materia de vivienda sirven para "ahondar más en la inseguridad jurídica" y "en el fracaso que ya supuso su anterior ley de vivienda".

Son "de nuevo decisiones" que enmarca en una "continua improvisación" y lamenta la "total ausencia de diálogo con las comunidades autónomas".

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"Un nuevo ejercicio de propaganda a los que ya nos tiene acostumbrados el sanchismo", ha resumido, sobre unos textos que también critica por estar elaborados "desde los despachos".

Desde su punto de vista, el Congreso "va a escenificar" este viernes "que se está ante un gobierno crepuscular sumido en una enorme inestabilidad". "No se puede gobernar un país dependiendo de cambios de cromo de última hora", ha recriminado.

En este sentido, ha hablado de un "ejecutivo roto" y que "gobierna a golpe de titular", además de considerar que "propone un modelo populista e intervencionista que estrangula al mercado".

En su comparecencia, el portavoz del PP gallego en la Cámara autonómica ha hecho referencia al "pánico" existente en el mercado a raíz de estas medidas: "Desde el martes, el número de pisos en alquiler volvió a caer en picado", ha asegurado.

Asimismo, ha juzgado que son "medidas de dudosa legalidad, unas porque dependen de unos presupuestos del estado que no están ni se le esperan y otras porque atentan contra la propiedad privada".

También ha cargado contra la "temeridad" de pretender que sean las comunidades las que asuman "con cargo a fondos propios" las indemnizaciones.

"Un gobierno que no tiene votos para sacar adelante uno de sus decretos estrella no está en condiciones para seguir gobernando", ha reiterado Pazos.

Y, frente a esto, ha reivindicado las políticas de la Xunta de Galicia, que "demuestra que hay otra forma de hacer política, con hechos". Al respecto, ha apuntado a que están "en marcha más de 4.000 viviendas" y al objetivo de alcanzar 10.000 en 2030.

Así, frente al modelo gallego de "rigor, equilibrio y soluciones legales", ha criticado el "caos, la propaganda y el mirar hacia otro lado".