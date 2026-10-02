Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PPdeG dice que "ojalá" haya adelanto electoral, pues van "muchos meses de retraso" y ve preciso un cambio de gobierno

Europa Press
02/10/2026 12:29
Alberto Pazos
Alberto Pazos
Germán Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha afirmado que "ojalá" haya adelanto electoral, puesto que en opinión de su grupo ya van "muchos meses de retraso" y ve preciso un cambio de gobierno.

En rueda de prensa, Pazos ha tildado de "despropósito legislativo" los dos decretos de vivienda que debate este viernes el Congreso, y ha censurado la "fórmula habitual de la izquierda", por la movilización en las calles.

En opinión del popular, las medidas aprobadas por el Ejecutivo en materia de vivienda sirven para "ahondar más en la inseguridad jurídica" y "en el fracaso que ya supuso su anterior ley de vivienda".

Son "de nuevo decisiones" que enmarca en una "continua improvisación" y lamenta la "total ausencia de diálogo con las comunidades autónomas".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso

El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda

Más información

"Un nuevo ejercicio de propaganda a los que ya nos tiene acostumbrados el sanchismo", ha resumido, sobre unos textos que también critica por estar elaborados "desde los despachos".

Desde su punto de vista, el Congreso "va a escenificar" este viernes "que se está ante un gobierno crepuscular sumido en una enorme inestabilidad". "No se puede gobernar un país dependiendo de cambios de cromo de última hora", ha recriminado.

En este sentido, ha hablado de un "ejecutivo roto" y que "gobierna a golpe de titular", además de considerar que "propone un modelo populista e intervencionista que estrangula al mercado".

En su comparecencia, el portavoz del PP gallego en la Cámara autonómica ha hecho referencia al "pánico" existente en el mercado a raíz de estas medidas: "Desde el martes, el número de pisos en alquiler volvió a caer en picado", ha asegurado.

Asimismo, ha juzgado que son "medidas de dudosa legalidad, unas porque dependen de unos presupuestos del estado que no están ni se le esperan y otras porque atentan contra la propiedad privada".

También ha cargado contra la "temeridad" de pretender que sean las comunidades las que asuman "con cargo a fondos propios" las indemnizaciones.

"Un gobierno que no tiene votos para sacar adelante uno de sus decretos estrella no está en condiciones para seguir gobernando", ha reiterado Pazos.

Y, frente a esto, ha reivindicado las políticas de la Xunta de Galicia, que "demuestra que hay otra forma de hacer política, con hechos". Al respecto, ha apuntado a que están "en marcha más de 4.000 viviendas" y al objetivo de alcanzar 10.000 en 2030.

Así, frente al modelo gallego de "rigor, equilibrio y soluciones legales", ha criticado el "caos, la propaganda y el mirar hacia otro lado".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta espera abrir este año la plataforma de venta para evitar desperdicio alimentario
EFE
Inés Rey en Eroski

Vegalsa-Eroski comparte con la alcaldesa de A Coruña su contribución al tejido económico y social de la ciudad
Redacción
La conselleira de Medio Ambiente visita Abegondo

La Xunta y Abegondo firman el convenio de 1,5 millones para el saneamiento de Orto y Crendes
Redacción
Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda, ante un posible adelanto electoral: "Cuanto antes"
EFE