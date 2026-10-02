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Galicia

Cuatro trabajadores resultan heridos, uno de ellos grave, tras producirse una explosión en una cantera en O Porriño

El herido grave fue trasladado al hospital de A Coruña 

Europa Press
02/10/2026 16:13
Emergencias 112
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Archivo El Ideal Gallego 
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Cuatro trabajadores han resultado heridos, uno de ellos grave, tras registrarse una explosión este viernes en una cantera ubicada en la localidad pontevedresa de O Porriño.

Según informa el 112 Galicia, los equipos de emergencias continúan trabajando en el lugar del accidente, después de que sobre las 13.10 horas el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibiese un aviso de un particular que solicitaba asistencia sanitaria para varios trabajadores heridos después de una explosión en una cantera de la parroquia de Atios.

Así, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado hasta el punto. También fueron informados los bomberos de O Porriño, la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Precisamente fuentes de la Guardia Civil apuntan que fue durante una voladura controlada cuando cuatro trabajadores resultaron heridos. La Benemérita ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Según la última información del 112, los cuatro trabajadores heridos estaban accesibles. El más grave fue trasladado en helicóptero al hospital de A Coruña, tratándose de un hombre de 42 años de edad e iniciales I.G.C.

Por su parte, según fuentes del 061 consultadas por Europa Press, los otros tres heridos, de entre 49 y 63 años de edad, todos ellos varones, fueron desviados por tierra al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Para ello, el 061 ha movilizado el helicóptero medicalizado con base en Ourense, una ambulancia de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico y un equipo de Atención Primaria.

Por su parte, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, se ha desplazado hasta la cantera después de recibir el aviso. Él ha apuntado que los heridos están "estables" y ya fueron trasladados a centros hospitalarios, deseando que evolucionen favorablemente.

Ahora, indica, es la Guardia Civil la que investiga los hechos, poniéndose a disposición tanto de los agentes como de la empresa para ayudar en todo lo necesario.

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